Врачи Китая придают новый импульс борьбе с туберкулезом в ЦА и Кыргызстане

Мировая медицина наступает на туберкулез, внедряя новые способы диагностики и лечения, обучая врачей и разрабатывая высокотехнологичное оборудование. Кыргызстану в борьбе с этой инфекцией на протяжении более десяти лет помогают специалисты из Китайской ассоциации по борьбе с туберкулезом и 8-й больницы Синьцзянского медицинского университета, которые недавно побывали в Кыргызстане.

Китайские врачи, ученые достигли в этой области впечатляющих, по оценке ВОЗ, результатов. Заболеваемость туберкулёзом в Китае находится на низком уровне: за последнее десятилетие она снизилась на 25 процентов и более чем в два раза превышает средний мировой показатель снижения, а показатель излечения от туберкулеза выше 90 процентов. Как отметили в ВОЗ, если текущая динамика сохранится, то болезнь в КНР будет полностью побеждена к 2030 году. То есть Китаю есть чем поделиться в борьбе против этой болезни, которая с конца прошлого года, по данным ВОЗ, возглавляет список наиболее опасных заболеваний, обогнав даже СПИД. Китай не только призывает мировое сообщество объединиться для борьбы с этим смертельным заболеванием, но уже активно помогает странам Центральной Азии, в том числе Кыргызстану.

С чего началось и каковы перспективы сотрудничества медиков Кыргызстана и Китая? На эти и другие вопросы в интервью vb.kg ответил директор Национального центра фтизиатрии, доктор медицинских наук, профессор Абдуллаат Кадыров.

- Началось наше сотрудничество 11 лет назад. Во время международного симпозиума, проходившего в Европе, ко мне подошел представитель Китайской ассоциации по борьбе с туберкулезом, сказал, что они хотели бы создать совместную со всеми странами Центральной Азии программу по борьбе с туберкулезом. Идея мне понравилась, и я связался со своими коллегами из стран ЦА. Они, конечно, тоже одобрили инициативу китайских коллег. И в 2014 году в Китае состоялся первый форум по борьбе с туберкулезом "Китай-Центральная Азия".

Второй форум отечественных и зарубежных специалистов в этой области Кыргызстан при поддержке программы ЮСАИД "Победим туберкулез" провел в 2016 году. Такие форумы по совместной договоренности поочередно проводятся в каждой из стран Центральной Азии и стали платформой для диалога и обмена знаниями между экспертами, медицинскими работниками, государственными ведомствами и исследователями наших стран. На них обсуждаются последние достижения в диагностике и лечении этого заболевания, о внедрении их в практику в наших странах, анализируется ситуация с туберкулезом в каждой из них, отмечаются успехи и задачи. Чуть позже была разработана программа научно-технического партнерства под эгидой ШОС, которая так и называется "Распространение и применение стандартизированных малоинвазивных методов в торакальной хирургии в Центральной Азии". И я, и мои коллеги из соседних стран за эти годы убедились в ее эффективности.

Какова заболеваемость туберкулезом в нашей стране?

- Сегодня достигнуты значительные успехи в борьбе с туберкулёзом и в странах ЦА, и, частности в Кыргызстане, и ни в коем случае нельзя снижать нашу активность. Мы потратили немало усилий и лет, чтобы существенно снизить заболеваемость и смертность в стране. Наши успехи обусловлены поддержкой международных организаций и, конечно, устойчивой политикой государства в области борьбы с туберкулезом, вниманием к проблеме на самом высоком уровне, реализацией четкой противотуберкулезной программы. В ее основе - ранняя выявляемость и профилактика, внедрение методов диагностики и лечения, лекарственное обеспечение всех пациентов за счет государства, а также мониторинг и ведение регистра больных. В этой не простой борьбе с инфекцией мы также придерживаемся рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. То есть и профилактика, и диагностика, и лечение в нашей стране соответствуют всем мировым стандартам и проводятся так, как и во всех странах мира.

По рекомендациям ВОЗ процент выздоровления от чувствительного туберкулеза должен быть около 90 процентов, а от лекарственно-устойчивой формы – не ниже 85. У нас эти показатели чуть ниже, но ненамного. Причем с декабря 2022 года мы внедрили краткосрочные режимы лечения – шести и девятимесячные. Сейчас появились сильные, эффективные препараты, что позволяет сократить сроки лечения. Эффективность же его высокая, несмотря на уменьшение сроков.

Серьезная работа проводится и по выявлению туберкулеза. В этом году президент подписал два закона "Об общественном здравоохранении" и "Об охране здоровья населения Кыргызстана", согласно которым обследование лиц с подозрением на туберкулез, контактных лиц проводится сейчас бесплатно. В прошлом году мы получили компьютерный томограф, обследование на котором тоже проводится бесплатно.

Сегодня все наши пациенты обеспечены необходимыми препаратами. Внедряем самые современные методы диагностики туберкулеза. Среди стран Центральной Азии Кыргызстан первым начал применять метод таргетного секвенирования, который позволяет на генетическом уровне распознать, где идет мутация. Из-за нее происходит лекарственная устойчивость к заболеванию. С помощью таргетного секвенирования определяем чувствительность к препарату у пациентов в течение пяти дней. Раньше на это уходило полтора-два месяца. Кстати, ВОЗ одобрила секвенирование как инновационный метод диагностики только летом прошлого года. А мы начали его применять с 2017 года при финансовой и технической поддержке ЮСАИД. Наши коллеги из соседних стран приезжают к нам на обучение.

Используем и другие молекулярно-генетические методы диагностики, которые позволяют определить в течение одного часа, какая форма туберкулеза у человека – чувствительная или лекарственно-устойчивая. Мне часто говорят, мол, Кадыров ты вечно бежишь впереди паровоза (смеется), но как иначе: если чуть ослабить внимание к туберкулёзу, то он может вспыхнуть вновь. Поэтому большую роль играют инновации, которые с помощью китайских коллег мы сегодня внедряем в практику фтизиатрической службы. В 2023 году ведущие хирурги 8-й больницы при Синьцзянском медицинском университете на своем оборудовании впервые в нашей стране провели видеотораскопическую операцию по удалению доли легкого с сохранением функции остального органа, а после передали нашим хирургам торакоскоп – аппарат, так необходимый при хирургических вмешательствах для осмотра плеврогрудной полости.

Как я уже сказал, наши коллеги из 8-й больницы при Синьцзянском медицинском университете недавно приезжали в Кыргызстан. Знания и опыт, которыми они делятся с нами, особенно в области высокотехнологичных методов лечения, помогают повысить квалификацию наших врачей и тем самым улучшить качество медицинской помощи нашим пациентам. В частности, речь шла о внедрении высокотехнологичных оперативных методов лечения больных с множественной лекарственно-устойчивой формой туберкулеза и о реконструктивно-восстановительных операциях людям, перенесшим туберкулез позвоночника и крупных суставов.

Абдуллаат Саматович, в чём особенность таких операций?

- Глобальный тренд хирургии лёгких сегодня - это методика торакоскопии, то есть выполнение операций с помощью небольших разрезов, которые часто называют проколами. Разрезы могут быть от 0,5 см до 1-3 см. В них хирург вводит инструменты, имеющие вид тоненьких палочек, а также тонкую видеокамеру. Изображение передаётся на монитор, и хирург, глядя на него, выполняет операцию даже высочайшей сложности. Конечно, для видеотораскопических операций принципиально важно, чтобы в клинике было высокотехнологичное оборудование.

Обычно операции на легких пока проводятся открытым методом - через большой разрез. А стало быть, значительно повышается травматичность вмешательства, увеличивается реабилитационный период и риск осложнений выше. Малоинвазивные же операции считаются безопасной альтернативой обычным, поскольку позволяют обойтись, как говорится, "малой кровью".

Крайне актуально и внедрение реконструктивно-восстановительных операций на позвоночнике и крупных суставах после их оперативного лечения. Больные излечиваются, но после операций остаются инвалидами, так как искривляется позвоночник, из-за деформации которого нарушается работа многих органов, поскольку искривление сдавливает спинной мозг. А после первого этапа операции на крупных суставах, после удаления некротических тканей, суставы теряют подвижность, и человек не может передвигаться. Китайские коллеги предложили внедрить методы оперативного лечения с помощью фиксаторов на позвоночнике, чтобы выпрямить его, и искусственных суставов. В результате человек возвращается к нормальной жизни, может работать, ходить. Таких больных у нас много, и нам надо внедрять реконструктивно-восстановительные операции.

Во время последнего приезда китайских коллег мы достигли договоренности о том, что до конца этого года к нам приедут хирурги-ортопеды из 8-й больницы Синьцзянского медицинского университета и проведут мастер-класс для наших специалистов. Они привезут с собой два фиксатора, два искусственных тазобедренных и два коленных сустава. Для проведения таких операций у нас есть все условия. В частности, у нас есть рентген-дуга, этот уникальный аппарат в прошлом году наш центр получил по линии Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Рентген-дуга помогает хирургам не повредить спинной мозг во время крепления фиксатора к позвоночнику. Вслепую такие операции не проводятся, поскольку чреваты очень серьезными последствиями в случае повреждения спинного мозга. Внедрение видеотораскопических и реконструктивно-восстановительных операций – таковы наши планы на трехлетнее сотрудничество с китайскими врачами.

Но для проведения видеотораскопических операций, как вы сказали, требуются соответствующее оборудование, специалисты, умеющие работать на нем. Нужны также и искусственные суставы и фиксаторы. У нас, похоже, нет ни того ни другого.

- Специалисты у нас есть. Четверо наших хирургов в течение трех месяцев прошли обучение в Китае на базе 8-й клиники при Синьцзянском медицинском университете, которая, кстати, является филиалом Национального клинического медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний и одновременно учебной базой для стажировки врачей и лечения больных с туберкулезом. Согласно меморандуму, подписанному ранее с нашим Министерством здравоохранения, все расходы, начиная от перелета до стажировки, взяла на себя китайская сторона. А вскоре на полгода туда поедет еще один наш специалист - заведующий отделением хирургии костно-суставного туберкулеза.

Что касается оборудования для проведения видеотораскопических операций, то оно должно поступить со дня на день. Мы надеялись, что немецкая компания-производитель Кarl Storz успеет поставить его в октябре, к приезду наших китайских коллег, чтобы они еще раз провели мастер-класс для наших хирургов уже на нашем, собственном оборудовании, но оно задержалось. Хирурги сделали несколько операций обычным способом, но пообещали приехать, как только прибудет оборудование.

Саудовская Аравия выделила грант в сумме 1 миллион 200 тысяч долларов на развитие противотуберкулезной службы. Четыреста тысяч долларов были переданы в регионы, а на остальные средства Саудовская Аравия построила и оборудовала очень хороший корпус, где сейчас проходят лечение больные с множественной лекарственно-устойчивой формой туберкулеза.

Но, чтобы сохранить и усилить положительную динамику в борьбе с туберкулезом, считаю, необходима совместная работа на всех возможных уровнях - межправительственном, экспертном, и, конечно, скоординированная деятельность международных и неправительственных организаций. И тогда победим пока еще непобедимый.