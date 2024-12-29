Самолет авиакомпании Jeju Air разбился в аэропорту Муан в Южной Корее

Авиакатастрофа произошла под новый год в Южной Корее: десятки человек погибли после того, как южнокорейский самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену. На кадрах видно, как Boeing 737-800 скользит по взлетно-посадочной полосе в аэропорту Муан без шасси, после чего врезается в стену и загорается.

Погибли почти все находившиеся на борту десятки людей/

Пожарные заявляют, что среди 181 человека, находившихся на борту рейса авиакомпании Jeju Air из Бангкока, все, кроме двоих, предположительно погибли после того, как самолет разбился во время аварийной посадки в международном аэропорту Муан в Южной Корее в воскресенье утром, сообщает Yonhap News.

Спасательные команды продолжают поиски обломков, где внутри фюзеляжа остается еще несколько тел. Двое выживших, один пассажир и один член экипажа, были извлечены из хвостовой части и находятся на лечении в ближайшей больнице.

Как пишет The Guardian, на кадрах инцидента видно, как Boeing 737-800 в воскресенье утром заскользил по взлетно-посадочной полосе, а затем на высокой скорости врезался во что-то похожее на бетонный барьер и загорелся, когда части фюзеляжа взлетели в воздух.

Авария произошла около 9 утра по местному времени, вскоре после того, как самолет авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс 7C2216, приземлился в международном аэропорту Муан, примерно в 300 км к юго-западу от Сеула, в конце рейса из Бангкока, сообщило информационное агентство Yonhap.

После крушения в небо поднимались густые клубы дыма. На некоторых фотографиях видно, как части самолета охвачены огнем.

В ранних сообщениях со ссылкой на представителя пожарной службы в Муане говорилось, что два человека – пассажир и член экипажа – были найдены живыми внутри обломков, и что спасательные работы продолжаются. Пожарное управление сообщило, что задействовало 32 пожарные машины и десятки пожарных-спасателей.

Местные власти заявили, что они координируют свои действия с крупными больницами в соседнем городе Кванджу для оказания помощи пострадавшим.

По данным агентства Yonhap, самолет, возможно, пострадал от столкновения с птицей, что привело к отказу шасси. Сообщается, что самолет предпринял попытку совершить посадку, прежде чем был вынужден "уйти на второй круг", когда шасси не смогли нормально опуститься.

Представитель авиакомпании Jeju Air заявил, что выясняет подробности аварии, в том числе о жертвах и причинах ее возникновения

Спасатели пытались помочь пассажирам, которые находились в хвостовой части самолета, сообщил агентству Рейтер представитель аэропорта.

По официальным данным, 173 пассажира были гражданами Южной Кореи, а двое - гражданами Таиланда.

Международный маршрут Муан - Бангкок был запущен всего три недели назад, 8 декабря, в рамках более масштабного обновления, в рамках которого региональный аэропорт будет обслуживать маршруты по 18 международным направлениям в девяти странах в этом зимнем сезоне, сообщает Yonhap News.

Национальное пожарное агентство сообщило, что первоначальный пожар был локализован в 9.46 утра, через 43 минуты после получения первого экстренного вызова в 9.03 утра.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок приказал "мобилизовать все имеющееся оборудование и персонал" для спасательной операции и направлялся на место крушения.

Этот инцидент стал первым серьезным испытанием для Чхве, который вступил в должность в пятницу после того, как парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент предыдущему исполняющему обязанности президента Хан Дак Су.

Эксперты говорят, что авиационная отрасль Южной Кореи имеет солидный опыт в области безопасности полетов, и это был первый несчастный случай со смертельным исходом, с которым столкнулась авиакомпания Jeju Air, один из крупнейших лоукостеров Южной Кореи, с момента своего запуска в 2005 году.

Как напоминает The Guardian, 12 августа 2007 года самолет Bombardier Q400 авиакомпании Jeju Air, перевозивший 74 пассажира, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы из-за сильного ветра в южном аэропорту Пусан-Кимхэ, в результате чего десятки человек получили травмы.

Воскресная авиакатастрофа произошла почти через год после того, как самолет авиакомпании Japan Airlines столкнулся с самолетом береговой охраны и загорелся при посадке в токийском аэропорту Ханеда. Всем 379 пассажирам и 12 членам экипажа удалось покинуть самолет до того, как его охватило пламя. В результате аварии погибли пять членов экипажа самолета береговой охраны.

фото из интернета

Источник: mk.ru