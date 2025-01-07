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Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 января, поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым.

"Уважаемые граждане Кыргызской Республики!

Дорогие христиане!

Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова, который символизирует свет, надежду и любовь!

Этот великий праздник напоминает нам о важнейших ценностях милосердии, сострадании, заботе о ближнем и о том, что каждый из нас несет ответственность за мир и гармонию в обществе. Рождество Христово объединяет миллионы людей по всему миру в молитвах о доброте, единстве и справедливости.

Кыргызстан гордится своей многовековой историей, традицией межконфессионального согласия и дружбы народов. Наша страна – это дом для представителей разных культур и религий, которые живут в духе взаимоуважения и дружбы. Эта гармония – наше общее богатство, которое мы обязаны беречь, лелеять и передавать следующим поколениям.

В этот торжественный день хочется особенно отметить важный вклад православной общины в развитие нашего общества. Ваш труд, духовное служение, стремление к добру и созиданию являются ярким примером верности высоким идеалам.

Пусть свет Рождества наполнит ваши сердца радостью и вдохновением, принесет мир и благополучие в ваши дома. Пусть каждый из нас найдет силы и желание быть опорой для тех, кто нуждается, делиться теплом и светом с окружающими.

Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и счастья. Пусть новый год принесет вам и вашим семьям радость, успех и процветание!".


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URL: https://www.vb.kg/441922
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, Рождество Христово
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