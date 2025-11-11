Журналистам показали ход строительства Royal Central Park в Бишкеке

RCA Living, инвестор крупномасштабного проекта Royal Central Park, организовала пресс-тур для журналистов. Представители СМИ смогли лично оценить масштаб и темпы реализации этого амбициозного проекта, возводимого на месте бывшего ипподрома в Бишкеке. Летом, медиа-делегация уже посещала Ханой, где познакомилась с деятельностью компании.

Royal Central Park представляет новую концепцию городской жизни - пространство, где гармонично сочетаются жилые, коммерческие, культурные и природные зоны. Проект охватывает территорию площадью около 53,5 гектара, из которых 71% отведено под зеленые насаждения, водные объекты и зоны отдыха - более половины всей площади. Это отражает стремление компании к устойчивому развитию и созданию комфортной среды для будущих жителей.

Концепция "All-in-One" - всё в одном

Основная идея проекта - модель "All-in-One", что означает "всё в одном месте".

"Мы создаем пространство, где всё - от школ и детских садов до офисов, ресторанов и парков - находится в шаговой доступности. Royal Central Park - это про удобство, гармонию и высокое качество жизни ", - рассказал заместитель директора RCA Living Ле Куанг Хиеу, проводя журналистов по строительной площадке.

Архитектурную концепцию проекта разрабатывает международное бюро Nikken Sekkei, известное своими современными градостроительными решениями и многовековым опытом проектирования.

Сохраняя прошлое - создаём будущее

Центральным элементом проекта станет искусственное озеро площадью более одного гектара, окружённое восемью монументальными статуями лошадей - каждая в три раза выше натуральной величины. Этот символ выбран неслучайно: именно здесь когда-то находился исторический ипподром Бишкека.

"Мы хотели сохранить память о прошлом. Лошадь - неотъемлемая часть истории и культуры Кыргызстана, и мы хотели, чтобы это нашло отражение в архитектуре проекта", - отметил господин Хиеу.

Рядом с озером расположится сцена-фонтан, предназначенная для проведения концертов, фестивалей и культурных мероприятий. Дополнительно 11 гектаров займут парки и зоны отдыха. Каждый жилой квартал будет выполнен в своём архитектурном стиле - от классической элегантности до восточного вдохновения.

Royal Central Park – первый проект в Бишкеке, утверждённый со специальными техническими условиями

31 октября 2025 года Департамент градостроительства и архитектуры при Министерстве строительства Кыргызстана официально утвердил градостроительное заключение (ГЗ) для первой фазы Royal Central Park, разрешив строительство пяти 35-этажных зданий.

В то же время Институт сейсмологии Министерства строительства (ГИССИП) выдал специальные технические условия (СТУ) для проектирования конструкций этих башен.

Таким образом, Royal Central Park стал первым проектом в Бишкеке, получившим одобрение по СТУ и разрешение на строительство 35-этажных зданий в полном соответствии с техническими и строительными стандартами Кыргызской Республики.

Начало строительства и дальнейшие планы

Торжественная церемония закладки фундамента Royal Central Park состоялась 15 марта 2025 года при участии президента Садыра Жапарова, который заложил "капсулу времени", запечатанную на 100 лет - до 2125 года. Этот символический жест отражает долгосрочное видение и устойчивую философию проекта.

В настоящее время компания завершает получение всех необходимых лицензий и готовится к старту продаж.

"Мы решили не спешить и дождаться полного пакета официальных разрешений. Такой подход укрепляет доверие клиентов и демонстрирует нашу приверженность принципам честности и прозрачности ", - подчеркнул представитель компании Санжар Акматказиев.

Первая фаза проекта начнется с продажи 35-этажного жилого комплекса с двумя уровнями подземной парковки. Забронировать квартиру можно, внесши всего 10% первоначального взноса, с возможностью рассрочки до 5 лет.

Royal Central Park - международный шедевр городской архитектуры, вдохновлённый Центральной Азией

Royal Central Park - первый крупный градостроительный проект в Центральной Азии, воплощающий самобытную идентичность Кыргызстана и ставящий воду в центр концепции - то, чего ещё не достигал ни один проект формата "All-in-One".

Это не просто современный зелёный город - это произведение искусства, рассказывающее историю культуры и героического наследия, соединяющее прошлое и будущее, создающее новый стандарт устойчивой городской жизни для поколений вперед.

Royal Central Park призван стать долговечным символом, объединяющим традиции и современность - подлинным шедевром мирового масштаба