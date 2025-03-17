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ГКНБ: Задержан аким Бакай-Атинского района

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- Бактыгуль Акжолова
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В Таласе по факту незаконной трансформации сельскохозяйственных земель под ИЖС задержан аким Бакай-Атинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, должностными лицами Бакай-Атинского района Таласской области в период с 2009 по 2024 годы за денежное вознаграждение незаконно выдавались в частную собственность нетрансформированные земельные участки в количестве 163 единиц сельскохозяйственного назначения (категория "орошаемая пашня") общей площадью 95,9 га под индивидуальное жилищное строительство.

По результатам следственных действий была установлена причастность к данному преступлению главы государственной администрации - акима Бакай-Атинского района И.А.Т., который 11 марта был задержан и водворен в ИВС.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на привлечение к уголовной ответственности других причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/443998
Теги:
ГКНБ, задержание, Таласская область, трансформация земель
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