ГКНБ: Задержан аким Бакай-Атинского района

В Таласе по факту незаконной трансформации сельскохозяйственных земель под ИЖС задержан аким Бакай-Атинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, должностными лицами Бакай-Атинского района Таласской области в период с 2009 по 2024 годы за денежное вознаграждение незаконно выдавались в частную собственность нетрансформированные земельные участки в количестве 163 единиц сельскохозяйственного назначения (категория "орошаемая пашня") общей площадью 95,9 га под индивидуальное жилищное строительство.

По результатам следственных действий была установлена причастность к данному преступлению главы государственной администрации - акима Бакай-Атинского района И.А.Т., который 11 марта был задержан и водворен в ИВС.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на привлечение к уголовной ответственности других причастных лиц.