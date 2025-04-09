Школы Бакай-Аты усилили меры против буллинга и насилия среди детей

В 22 школах Бакай-Атинского района Таласской области открыты кабинеты для инспекторов по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона. По ее данным, каждое помещение оснащено офисной мебелью и необходимым оборудованием. Также ведётся установка видеокамер, которые подключаются к кабинетам директора школы и инспектора.

Решение принято в рамках соглашения между Министерством внутренних дел и Министерством образования и науки. Договорённость была достигнута в феврале 2025 года на встрече главы МВД Улана Ниязбекова и министра образования Догдуркул Кендирбаевой.

Наличие таких кабинетов и видеонаблюдения в школах, по мнению ведомства, позволит оперативно выявлять случаи буллинга, насилия и правонарушений среди учащихся.