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Школы Бакай-Аты усилили меры против буллинга и насилия среди детей

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- Назгуль Абдыразакова
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В 22 школах Бакай-Атинского района Таласской области открыты кабинеты для инспекторов по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона. По ее данным, каждое помещение оснащено офисной мебелью и необходимым оборудованием. Также ведётся установка видеокамер, которые подключаются к кабинетам директора школы и инспектора.

Решение принято в рамках соглашения между Министерством внутренних дел и Министерством образования и науки. Договорённость была достигнута в феврале 2025 года на встрече главы МВД Улана Ниязбекова и министра образования Догдуркул Кендирбаевой.

Наличие таких кабинетов и видеонаблюдения в школах, по мнению ведомства, позволит оперативно выявлять случаи буллинга, насилия и правонарушений среди учащихся.


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URL: https://www.vb.kg/444804
Теги:
насилие, Таласская область, школа, милиция
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