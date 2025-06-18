Туркменистан стал гуманитарным коридором для эвакуированных из Ирана

Туркменистан предоставил свою территорию для транзита и гуманитарной помощи гражданам ряда стран, оказавшихся в зоне риска в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. По официальным данным, через контрольно-пропускные пункты страны уже прошли около 120 человек, включая граждан Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Румынии и других государств. Все они ранее находились в Иране, откуда были вынуждены выехать после резкой активизации военных действий.

Властями Туркменистана была оперативно развернута гуманитарная миссия: прибывшим предоставили транспорт, жильё, продовольствие и предметы первой необходимости. Службы взаимодействовали с посольствами и международными организациями, чтобы обеспечить безопасный и организованный транзит граждан.

Международная обстановка остаётся напряжённой после начала масштабной военной операции Израиля, направленной против военных и ядерных объектов Ирана. В числе ликвидированных целей - высокопоставленные иранские военные и учёные-ядерщики. Иран в ответ начал собственную операцию по израильским объектам, что усилило риски для иностранных граждан, находящихся в регионе.

Источник: asia-today.news