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Туркменистан стал гуманитарным коридором для эвакуированных из Ирана

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- Светлана Лаптева
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Туркменистан предоставил свою территорию для транзита и гуманитарной помощи гражданам ряда стран, оказавшихся в зоне риска в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. По официальным данным, через контрольно-пропускные пункты страны уже прошли около 120 человек, включая граждан Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Румынии и других государств. Все они ранее находились в Иране, откуда были вынуждены выехать после резкой активизации военных действий.

Властями Туркменистана была оперативно развернута гуманитарная миссия: прибывшим предоставили транспорт, жильё, продовольствие и предметы первой необходимости. Службы взаимодействовали с посольствами и международными организациями, чтобы обеспечить безопасный и организованный транзит граждан.

Международная обстановка остаётся напряжённой после начала масштабной военной операции Израиля, направленной против военных и ядерных объектов Ирана. В числе ликвидированных целей - высокопоставленные иранские военные и учёные-ядерщики. Иран в ответ начал собственную операцию по израильским объектам, что усилило риски для иностранных граждан, находящихся в регионе.

Источник: asia-today.news


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URL: https://www.vb.kg/447133
Теги:
Иран, Туркменистан
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