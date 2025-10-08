Погода
Бум недвижимости в КР: За год цены в Бишкеке взлетели на 35%, в Оше -на 19%

- Светлана Лаптева
Рынок недвижимости Кыргызстана в 2025 году демонстрирует динамичный рост, особенно в сегментах индивидуальных жилых домов (ИЖД) и квартир в столице Бишкеке и во втором по величине городе Ош, сообщает телеграмм канал Центральная Азия.

Согласно данным Госагентства по земельным ресурсам, за первые 8 месяцев 2025 года цены на жилье значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, опережая инфляцию.

Этот тренд подтверждается внешними источниками:

средняя цена квадратного метра квартир в Бишкеке достигла 95,9 тыс. сомов [$1096 по рыночному курсу ] (+30,7% год к году),

а в Оше - 64,4 тыс. сомов [$736,4 по рыночному курсу] (+19,1%).

Для домов средняя цена за квадратный метр в Бишкеке составила 161,8 тыс. сомов, а для квартир - 107 тыс. сомов.

Недвижимость выступает инструментом сохранения капитала от обесценивания в условиях роста инфляции, однако это увеличивает давление на доступность жилья для среднего класса.

Инфляция в Кыргызстане ускорилась: в августе 2025 года она достигла 9,5% (год к году), по сравнению с 8,8% в июле 2024 года.

В целом, рынок испытывает влияние экономического роста, иностранных инвестиций и дефицита земельных участков, но наблюдается снижение общего числа сделок на 9,1% по стране.


Теги:
недвижимость, Ош, Бишкек
