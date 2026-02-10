Погода
ОАЭ купили пропуск в "высшую лигу" ИИ через стартап президента США

В мае 2025 года США открыли Объединенным Арабским Эмиратам доступ к стратегическим высокопроизводительным процессорам, необходимым для развития систем искусственного интеллекта. По данным расследований, за этим решением стояла серия крупных финансовых транзакций между структурами шейха Тахнуна бин Заида Аль Нахайяна и бизнес-империей Дональда Трампа. Все началось незадолго до инаугурации, когда компания Aryam Investment 1 из Абу-Даби выкупила почти половину акций криптостартапа World Liberty Financial, основанного Трампом и его другом Стивом Уиткоффом. Из полумиллиарда долларов, вложенных в сделку, почти 200 миллионов напрямую пополнили счета структур, связанных с семьей американского президента.

Шейх Тахнун, являющийся братом президента ОАЭ и куратором суверенных фондов с активами в 1,5 триллиона долларов, давно выстраивал связи с окружением Трампа, выступая крупным инвестором в фондах его зятя Джареда Кушнера. После того как Стив Уиткофф стал спецпосланником на Ближнем Востоке, а Трамп вернулся в Белый дом, инвестиции из Абу-Даби начали приносить политические дивиденды. В марте 2025 года президент принял шейха в Вашингтоне, а вскоре после этого эмиратский фонд MGX провел рекордную сделку на крипторынке, инвестировав два миллиарда долларов в Binance. Примечательно, что Binance на тот момент фактически управляла платформой World Liberty, несмотря на официальные запреты и обвинения в отмывании денег, а позже Трамп помиловал основателя биржи Чанпэна Чжао.

Ключевым итогом этого сближения стал прорыв в сфере высоких технологий. Если раньше Вашингтон блокировал поставки передовых чипов эмиратской компании G42 из-за её связей с китайской Huawei, то в мае 2025 года Трамп лично одобрил сделку. Теперь структуры шейха Тахнуна не только получают дефицитное оборудование, но и участвуют в управлении американским TikTok, а также инвестируют в крупнейшие ИИ-проекты современности - от OpenAI и xAI Илона Маска до амбициозного проекта дата-центров Stargate стоимостью 100 миллиардов долларов. Для Абу-Даби эта стратегия является фундаментом будущего: шейх стремится превратить страну в мировой центр ИИ, обеспечив процветание эмиратов в эпоху, когда доходы от нефти перестанут быть гарантией стабильности.


URL: https://www.vb.kg/455235
Теги:
ОАЭ, США
