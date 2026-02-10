Погода
$ 87.35 - 87.79
€ 102.75 - 103.75

Татарстан передал Кыргызстану оборудование для работ под напряжением

209  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОАО "НЭСК" и АО "Сетевая компания" (Татарстан, РФ) переходят к практическому внедрению технологий работы под напряжением (РПН) в Кыргызстане. Как сообщили в Торгпредстве России в КР, использование этого метода позволит обслуживать электросети без отключения потребителей и значительно повысит безопасность технического персонала.

В рамках договоренностей, достигнутых профильными ведомствами в 2025 году, кыргызской стороне на безвозмездной основе были переданы два комплекта современных средств индивидуальной защиты для РПН. Техническое дооснащение стало логическим продолжением образовательной программы: в декабре 2025 года 11 сотрудников "НЭСК" успешно завершили обучение в специализированном центре Татарстана и получили допуски к проведению таких работ. Сочетание квалифицированных кадров и профессионального оборудования формирует базу для перехода на обслуживание энергосистемы Кыргызстана без прекращения подачи электричества на постоянной основе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455246
Теги:
НЭСК, Россия, Кыргызстан, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  