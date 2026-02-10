Татарстан передал Кыргызстану оборудование для работ под напряжением

ОАО "НЭСК" и АО "Сетевая компания" (Татарстан, РФ) переходят к практическому внедрению технологий работы под напряжением (РПН) в Кыргызстане. Как сообщили в Торгпредстве России в КР, использование этого метода позволит обслуживать электросети без отключения потребителей и значительно повысит безопасность технического персонала.

В рамках договоренностей, достигнутых профильными ведомствами в 2025 году, кыргызской стороне на безвозмездной основе были переданы два комплекта современных средств индивидуальной защиты для РПН. Техническое дооснащение стало логическим продолжением образовательной программы: в декабре 2025 года 11 сотрудников "НЭСК" успешно завершили обучение в специализированном центре Татарстана и получили допуски к проведению таких работ. Сочетание квалифицированных кадров и профессионального оборудования формирует базу для перехода на обслуживание энергосистемы Кыргызстана без прекращения подачи электричества на постоянной основе.