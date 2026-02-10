Погода
Месси пропустил церемонию Медали Свободы США

Лионель Месси прокомментировал своё отсутствие на церемонии вручения Президентской медали Свободы - высшей гражданской награды США, которая состоялась в Вашингтоне в январе 2025 года.

Аргентинский форвард был включён в список награждённых по решению тогдашнего президента США Джо Байдена незадолго до окончания его срока. В заявлении Белого дома отмечалось, что Месси удостоен награды за гуманитарную деятельность: работу Фонда Лионеля Месси, поддержку программ в сфере здравоохранения и образования для детей по всему миру, а также статус Посла доброй воли ЮНИСЕФ.

Всего в 2025 году медаль получили 19 человек, среди которых актёры Дензел Вашингтон и Майкл Джей Фокс, а также легенда НБА Эрвин "Мэджик" Джонсон. В отличие от большинства лауреатов, Месси не присутствовал на церемонии и не направил представителя, что вызвало обсуждение в спортивных и политических кругах.

В комментарии, опубликованном журналистом Фабрицио Романо, Месси поблагодарил за высокую оценку, объяснив своё решение плотным графиком:

"Для меня большая честь получить это признание, и я искренне благодарен за него. К сожалению, у меня уже были запланированы обязательства, поэтому я не смог присутствовать на церемонии в Белом доме 4 января. Тем не менее я глубоко ценю этот жест".

Позднее было уточнено, что Белый дом уведомил ФИФА, после чего информация была передана в клуб Месси в конце декабря. Футболист официально ответил, сославшись на несовпадение дат, и выразил надежду встретиться с президентом США в будущем.


