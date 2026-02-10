В Кыргызстане стартует новый сезон Национальной лиги по волейболу

В Бишкеке начнётся сезон Национальной лиги чемпионата Кыргызстана по волейболу среди мужчин и женщин. В соревнованиях примут участие по восемь команд в каждой категории.

Турнир пройдёт в три этапа: первый - с 7 по 14 февраля, второй - в апреле, третий - в мае.

Среди мужских команд сыграют "Кара-Суу", "Салам-Алик", "Жалал-Абад Бек", СКА МО КР, ВВ МВД, "Буудан", "Университет Ош МУ" и "Сары-Өзөн". В женской лиге примут участие "Дордой", "Ош", "Салам-Алик", "Бишкек", "Ордо Бишкек", AIS, "Кыргызстан" и ОРАБӨСОМ.

Действующими чемпионами являются "Кара-Суу" у мужчин и "Дордой" у женщин.