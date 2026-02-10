Погода
Минюст КР объявляет о созыве Учредительного съезда Палаты медиаторов

Министерство юстиции Кыргызской Республики информирует о начале регистрации участников Учредительного съезда Палаты медиаторов, который состоится 14 марта 2026 года. Это событие станет ключевым этапом в формировании профессионального сообщества медиаторов страны.

Для участия в съезде, а также для выдвижения кандидатур в Совет Палаты, Комиссию по этике и Ревизионную комиссию, всем заинтересованным лицам необходимо пройти обязательную регистрацию. Срок подачи документов - до 18:00 часов 22 февраля 2026 года включительно. Заявки направляются на официальный адрес электронной почты: orgmediationdelegate@gmail.com в порядке, установленном Положением о проведении съезда.

Зарегистрированные участники также получают право вносить предложения по изменению проектов учредительных документов. Такие предложения принимаются до 1 марта 2026 года на тот же адрес электронной почты с пометкой "Предложения" в теме письма. Информация о точном времени и месте проведения мероприятия, а также повестка дня будут опубликованы на сайте Министерства юстиции и в газете "Кыргыз Туусу" не позднее чем за 10 дней до даты съезда.

Для получения дополнительной информации и консультаций можно обращаться по следующим контактам: Каримбекова Анара Камытовна (+996 770 511 811), Баратова Айнура Эрнисовна (+996 778 220 004), Халелова Ботагоз Ерлановна (+996 555 960 008). Все необходимые документы доступны для ознакомления по ссылке.


