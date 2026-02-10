Погода
Житель Балыкчы подозревается в попытке изнасилования и скотокрадстве

В Иссык-Кульской области задержан подозреваемый в попытке изнасилования несовершеннолетней и скотокрадстве. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 27 декабря 2025 года в милицию с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что в тот же день около 15:00 на берегу озера в зоне отдыха "Грин Сити" неизвестный совершил в отношении ее дочери, 2010 года рождения, противоправные действия сексуального характера. Также указано, что подозреваемый угрожал и повредил мобильный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК КР.

Кроме того, 30 декабря 2025 года в ОВД Тонского района с заявлением обратился местный житель Р.Б., 1977 года рождения. Он сообщил, что 12 декабря 2025 года через мобильное приложение "Lalafo" нанял гражданина О.К., 2001 года рождения, для выпаса 30 овец арашанской породы. Однако 28 декабря стало известно, что указанный гражданин увел скот в неизвестном направлении. Сумма причиненного материального ущерба составила 15 тысяч долларов, или 1 320 000 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 210 УК КР.

6 февраля 2026 года в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался житель города Балыкчы О.К., 2001 года рождения.

Решением суда задержанный заключен под стражу сроком на два месяца. В настоящее время следственные действия продолжаются.


