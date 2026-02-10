Кыргызстан и Франция обсуждают запуск прямого авиасообщения

Председатель правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Манасбек Самидинов провёл рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в КР господином Николя Фай. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопрос возможного открытия прямого авиасообщения между Францией и Кыргызской Республикой со стороны французских авиаперевозчиков.

Обсуждение было сосредоточено на перспективах развития двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации и туризма, а также на расширении транспортной доступности и укреплении деловых и гуманитарных связей между двумя странами.

ОАО "Аэропорты Кыргызстана" выразило заинтересованность в расширении международной маршрутной сети и подтвердило готовность к практической проработке данного направления совместно с французскими партнёрами.