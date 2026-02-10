Каппадокия признана новым гастрономическим направлением Турции

Путешествие гида Michelin по Турции началось в 2022 году с объявления отбора İstanbul 2023. Позже в него вошли Измир и Мугла, а в 2025 году и Каппадокия. Этот шаг стал важным этапом в продвижении гастрономического наследия страны на международной арене. Регион, известный каменными ландшафтами, древними пещерными жилищами и полётами на воздушных шарах, представлен в гиде 18 отобранными ресторанами.

Новые заведения со звёздами "Мишлен", внимание к локальным продуктам, современное прочтение анатолийских рецептов и ориентация на устойчивое развитие сделали Каппадокию одним из самых привлекательных гастрономических направлений Турции.

Гастрономия региона сформирована землёй, традициями и мастерством поваров. Здесь готовят по рецептам, передающимся из поколения в поколение, используют органические продукты, выращенные на вулканических почвах, и виноград из местных виноградников. Отбор "Мишлен" подчёркивает высокий кулинарный потенциал Каппадокии.

Признание не ограничивается звёздами и "Зелёной звездой". В регионе представлены рестораны категории Bib Gourmand и рекомендованные "Мишлен", включая женские кооперативы, семейные заведения и исторические рестораны, бережно сохраняющие традиции. Вместе они формируют гастрономический маршрут, знакомящий гостей с ландшафтом, местными производителями и аутентичными вкусами.

Ландшафт Каппадокии обеспечивает разнообразие ингредиентов, которое ощущается в каждом блюде. Популярны рагу с лёгкой фруктовой сладостью, в том числе с абрикосами, а также домашняя эриште с тыквенными семечками. Эти блюда отражают философию "от фермы к столу".

Кулинарная сцена региона глубоко укоренена в анатолийских традициях. Особое место занимает тести-кебаб, гастрономический символ Каппадокии. Его готовят в глиняных сосудах из Аваноса, медленно томят в тандыре и перед подачей эффектно разбивают на глазах у гостей.

Среди других местных блюд кайсы яхниси, тушёное мясо с сушёными абрикосами, айва, фаршированная мясом, орехами и специями, и агпаклу, рагу из белой фасоли с нежным мясом. Завершить трапезу можно десертами: инжиром, томлённым в сливочном масле, тыквенным десертом, долазом, мучной халвой с маслом, и баклавой "Дамат" по-юргюпски.

Знаковые продукты региона, такие как Niğde Mavisi и выдержанный в пещерах сыр Divle Obruk, хорошо сочетаются с местными винами. Каппадокия славится напитками из анатолийских сортов винограда Богазкере, Нариндже и Эмир, известного свежестью и минеральными нотами. Познакомиться с винной культурой можно не только за столом, но и во время посещения местных виноделен и туров.