Погода
$ 87.35 - 87.79
€ 102.75 - 103.75

Каппадокия признана новым гастрономическим направлением Турции

198  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Путешествие гида Michelin по Турции началось в 2022 году с объявления отбора İstanbul 2023. Позже в него вошли Измир и Мугла, а в 2025 году и Каппадокия. Этот шаг стал важным этапом в продвижении гастрономического наследия страны на международной арене. Регион, известный каменными ландшафтами, древними пещерными жилищами и полётами на воздушных шарах, представлен в гиде 18 отобранными ресторанами.

Новые заведения со звёздами "Мишлен", внимание к локальным продуктам, современное прочтение анатолийских рецептов и ориентация на устойчивое развитие сделали Каппадокию одним из самых привлекательных гастрономических направлений Турции.

Гастрономия региона сформирована землёй, традициями и мастерством поваров. Здесь готовят по рецептам, передающимся из поколения в поколение, используют органические продукты, выращенные на вулканических почвах, и виноград из местных виноградников. Отбор "Мишлен" подчёркивает высокий кулинарный потенциал Каппадокии.

Признание не ограничивается звёздами и "Зелёной звездой". В регионе представлены рестораны категории Bib Gourmand и рекомендованные "Мишлен", включая женские кооперативы, семейные заведения и исторические рестораны, бережно сохраняющие традиции. Вместе они формируют гастрономический маршрут, знакомящий гостей с ландшафтом, местными производителями и аутентичными вкусами.

Ландшафт Каппадокии обеспечивает разнообразие ингредиентов, которое ощущается в каждом блюде. Популярны рагу с лёгкой фруктовой сладостью, в том числе с абрикосами, а также домашняя эриште с тыквенными семечками. Эти блюда отражают философию "от фермы к столу".

Кулинарная сцена региона глубоко укоренена в анатолийских традициях. Особое место занимает тести-кебаб, гастрономический символ Каппадокии. Его готовят в глиняных сосудах из Аваноса, медленно томят в тандыре и перед подачей эффектно разбивают на глазах у гостей.

Среди других местных блюд кайсы яхниси, тушёное мясо с сушёными абрикосами, айва, фаршированная мясом, орехами и специями, и агпаклу, рагу из белой фасоли с нежным мясом. Завершить трапезу можно десертами: инжиром, томлённым в сливочном масле, тыквенным десертом, долазом, мучной халвой с маслом, и баклавой "Дамат" по-юргюпски.

Знаковые продукты региона, такие как Niğde Mavisi и выдержанный в пещерах сыр Divle Obruk, хорошо сочетаются с местными винами. Каппадокия славится напитками из анатолийских сортов винограда Богазкере, Нариндже и Эмир, известного свежестью и минеральными нотами. Познакомиться с винной культурой можно не только за столом, но и во время посещения местных виноделен и туров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455295
Теги:
туризм, Турция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  