Погода
$ 87.35 - 87.79
€ 102.75 - 103.75

В Бишкеке задержали казахстанца с 5 кг синтетических наркотиков

193  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ задержал гражданина Казахстана с 5 кг синтетического наркотика "Альфа ПВП" и пресёк канал его поставки в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, подозреваемого задержали 8 февраля 2026 года в ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства по статье 282, части 3 УК КР.

Задержанный водворён в СИЗО ГКНБ. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия для установления организаторов наркоканала.

В ведомстве напомнили, что незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов наказываются лишением свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

ГКНБ призывает граждан сообщать обо всех известных фактах незаконного оборота наркотиков, гарантируя анонимность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455296
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  