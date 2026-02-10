В Бишкеке задержали казахстанца с 5 кг синтетических наркотиков

ГКНБ задержал гражданина Казахстана с 5 кг синтетического наркотика "Альфа ПВП" и пресёк канал его поставки в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, подозреваемого задержали 8 февраля 2026 года в ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства по статье 282, части 3 УК КР.

Задержанный водворён в СИЗО ГКНБ. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия для установления организаторов наркоканала.

В ведомстве напомнили, что незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов наказываются лишением свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

ГКНБ призывает граждан сообщать обо всех известных фактах незаконного оборота наркотиков, гарантируя анонимность.