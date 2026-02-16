Погода
$ 87.44 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

Главные события состоятся на этой неделе. Гороскоп с 16 по 22 февраля

561  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главные события февраля состоятся на этой неделе. Во вторник, 17 февраля, стартует год Огненной Красной Лошади и начинается он в день кольцевого Солнечного затмения и Новолуния. На следующий день, 18 февраля, Солнце переходит в зодиакальное созвездие Рыбы. Неделя сильной и, довольно непростой энергетики. Год Огненной Лошади начинается в день кольцевого Солнечного затмения, что подсвечивает проблемы с которые достались по наследству от года Змеи. С наскока эти вопросы не решить, поскольку Лошадь требует приложения усилия, проявления выдержки и упорства. Лихачество и стремление к быстрому успеху в год Лошади скорее приведёт к быстрому и оглушительному провалу. Усиливающиеся противостояния потребует долгого и кропотливого процесса на пути к примирению. Так что воздержитесь на этой неделе от споров, тяжб, а во вторник, 17 февраля, когда и наступит год Лошади, не давайте клятв и обещаний. Исполнить их будет практически нереально. Понедельник посвятите подведению итогов, исправлению ошибок, завершению дел. Начинать что-то новое не желательно. Вторник – время созерцания и построения планов на будущее. Важно только оценивать задуманные планы на реалистичность. Самое время избавляться от вредных привычек. Воздержитесь от споров, конфликтов. Они могут привести к неожиданно негативных последствиям. Воздержитесь от инвестиций, одалживание денег, оформления кредитов, крупных покупок. Крайне не желательно начинать новые дела, регистрировать компании. Среда и четверг – эмоционально более размеренные дни. Располагают к творчеству, романтике, развлекательным поездкам, Пятница и суббота – динамичное время. Полезно поработать с самооценкой. Дни благоприятны для запуска новых проектов, регистрации компаний. Воскресенье благоприятно для свиданий, вечеринок, путешествий. Удачны поездки. Можно посещать парикмахера и косметолога.

Овен – ажиотаж, созданный вокруг вас различными знакомыми, может подтолкнуть к неоправданно смелым действиям, что в итоге может опустошить казну, а также стать причиной для интриг, сплетен. Вас могут втянуть в дела выйти их которых бесплатно не получится. Прислушивайтесь к своей интуиции, позаботьтесь о здоровье и наблюдайте за происходящим со стороны, сохраняя мудрое молчание, на провокационные вопросы. Многое станет понятнее и очевиднее в процессе наблюдения.

Телец – расхождение во взглядах с руководством и влиятельными людьми может послужить причиной спора, переходящего в жёсткий конфликт. Усложниться может и процесс получения документов. Переждите возникшую бурю и переключите внимание на получение знаний, обновление уже имеющихся знаний. Неплохо сложатся поездки, общение с друзьями, но от развлекательных мероприятий тоже держитесь подальше. Вы и глазом не моргнёте, как деньги будут полностью истрачены.

Близнецы – слухи, интриги, создававшие в недавнем прошлом проблемы в отношениях, бумерангом могут вернуться к вам. Кому-то доставляет удовольствие играть на ваших нервах, и они знают, что следует сказать, дабы вы отказались от собственных намерений. Пойдя на поводу эмоций, вы рискуете ухудшить не только отношения, но и здоровье. Подойдите иначе к решению проблемы, перестаньте паниковать, оцените всевозможные варианты выхода и, поступив иначе, чем прежде, вы одержите победу.

Рак – предстоит общение с амбициозными особами, которые потребуют беспрекословного подчинения. Уступив под натиском их требований, вы предадите не только интересы близких людей, но и пострадаете финансово. Возьмите достаточно времени для принятия решения и побудьте наедине со своими размышлениями. Повернув ход мыслей в логическое русло, вы сможете выйти из-под влияния властных людей и поступить так, как выгодно вам, совершая перспективные вложения.

Лев – прийти к общему знаменателю с деловыми партнёрами и руководством будет задачей не из лёгких, да и смысла в достигнутых договорённостях окажется немного, поскольку они вскоре нарушатся. Тратить деньги п первому зову друзей и родных воздержитесь. В порыве их эмоций вы рискуете потерять деньги. Продолжайте пополнять казну, придерживаясь ранее принятых решений. Вы сможете обойти стороной соблазны, если сохраните здравый смысл.

Дева – очередной аврал на работе станет испытанием для здоровья и нервной системы, а потомку разберитесь в срочности дел. Возможно часть из них можно выполнить позже, что освободит время для решения действительно важных задач. Полученные предложения по новой работе нуждаются в дополнительной проверке. Всё может оказаться не таким надёжным, как на первый взгляд. Общение с коллегами и друзьями натолкнёт на интересные мысли, которые вместе вы сможете реализовать.

Весы – люди из вашего окружения разделятся на два лагеря. Одни примутся склонять вас к тратам, другие, наоборот, будут взывать к бережливости и рациональности. Сделав поспешные выводы, вы можете ошибиться в людях, избрав путь легкомысленных развлечений, покупок и сделок. Путь обучения, профессионального развития потребует больших усилий, но откроет перед вами иные возможности. Пересмотрев жизненные приоритеты, вы избежите просчётов, расставаний и сможете направиться в поездки.

Скорпион – атмосфера в доме окажется далёкой от идеала, но ещё больше её могут усложнить попытки поговорить на острые темы. Пока к диалогу не готовы ни вы, ни домочадцы, что может ещё больше усложнить ситуацию. Стоит также воздержаться и от незапланированных покупок. Сосредоточьте своё внимание на общении с людьми издалека, развитии сотрудничества с ними, а также пополняйте багаж знаний, планируйте и совершайте дальние поездки.

Стрелец – столкнувшись с наговорами, слухами, интригами, воздержитесь от ответа, дабы сохранить свои нервы и здоровье. Вскоре из коварные планы рассыплются, как карточный домик, сами собой. Воздержитесь от незапланированных поездок, справившись с эмоциональными нападками, вы благополучно претворите свои задумки, что пополнит казну и позволит совершить крупные приобретения,

Козерог – покупки и развлечения не по средствам станут основной причиной раздоров с любимым человеком, детьми и друзьями. Играя на ваших чувствах, они продолжат транжирить деньги, критикуя вашу работу за малые доходы. Перемены в работе действительно необходимы, но продуманные. Ринувшись за лёгкими заработками, вы можете разрушить собственный достижения. Используя накопленный опыт, вы способны сделать продуманный шаг в бизнесе, карьере, который спустя время даст рост доходов.

Водолей - свою точку зрения навязывать домочадцам не спешите. Большинство рекомендаций, исходящих от вас, могут привести в ярость и чем больше, вы начнёте настаивать на своём, тем сильнее будет накал эмоций в доме. Дайте время домочадцам прийти к пониманию ваших слов, а сами займитесь делами. Даже небольшие победы в делах или учёбе способны отвлечь от семейных распрей. Возникшие мысли поддержат деловые партнёры и коллеги, хотя и в этом случае аргументов предстоит привести немало.

Рыбы – неожиданные новости, дошедшие слухи могут породить тревожность, как следствие поспешные шаги и действия. Вникните в суть полученной информации и не идите на поводу эмоций, дабы не навредить себе. Воздержитесь от незапланированных поездок и встреч. Вся эта суета и риск не лучшим образом скажутся на здоровье. Справившись с тревогой, вы примите удачные для себя решения, что пойдёт на пользу как карьере и обучению, так и личным отношениям.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455526
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  