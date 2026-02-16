Главные события состоятся на этой неделе. Гороскоп с 16 по 22 февраля

Главные события февраля состоятся на этой неделе. Во вторник, 17 февраля, стартует год Огненной Красной Лошади и начинается он в день кольцевого Солнечного затмения и Новолуния. На следующий день, 18 февраля, Солнце переходит в зодиакальное созвездие Рыбы. Неделя сильной и, довольно непростой энергетики. Год Огненной Лошади начинается в день кольцевого Солнечного затмения, что подсвечивает проблемы с которые достались по наследству от года Змеи. С наскока эти вопросы не решить, поскольку Лошадь требует приложения усилия, проявления выдержки и упорства. Лихачество и стремление к быстрому успеху в год Лошади скорее приведёт к быстрому и оглушительному провалу. Усиливающиеся противостояния потребует долгого и кропотливого процесса на пути к примирению. Так что воздержитесь на этой неделе от споров, тяжб, а во вторник, 17 февраля, когда и наступит год Лошади, не давайте клятв и обещаний. Исполнить их будет практически нереально. Понедельник посвятите подведению итогов, исправлению ошибок, завершению дел. Начинать что-то новое не желательно. Вторник – время созерцания и построения планов на будущее. Важно только оценивать задуманные планы на реалистичность. Самое время избавляться от вредных привычек. Воздержитесь от споров, конфликтов. Они могут привести к неожиданно негативных последствиям. Воздержитесь от инвестиций, одалживание денег, оформления кредитов, крупных покупок. Крайне не желательно начинать новые дела, регистрировать компании. Среда и четверг – эмоционально более размеренные дни. Располагают к творчеству, романтике, развлекательным поездкам, Пятница и суббота – динамичное время. Полезно поработать с самооценкой. Дни благоприятны для запуска новых проектов, регистрации компаний. Воскресенье благоприятно для свиданий, вечеринок, путешествий. Удачны поездки. Можно посещать парикмахера и косметолога.

Овен – ажиотаж, созданный вокруг вас различными знакомыми, может подтолкнуть к неоправданно смелым действиям, что в итоге может опустошить казну, а также стать причиной для интриг, сплетен. Вас могут втянуть в дела выйти их которых бесплатно не получится. Прислушивайтесь к своей интуиции, позаботьтесь о здоровье и наблюдайте за происходящим со стороны, сохраняя мудрое молчание, на провокационные вопросы. Многое станет понятнее и очевиднее в процессе наблюдения.

Телец – расхождение во взглядах с руководством и влиятельными людьми может послужить причиной спора, переходящего в жёсткий конфликт. Усложниться может и процесс получения документов. Переждите возникшую бурю и переключите внимание на получение знаний, обновление уже имеющихся знаний. Неплохо сложатся поездки, общение с друзьями, но от развлекательных мероприятий тоже держитесь подальше. Вы и глазом не моргнёте, как деньги будут полностью истрачены.

Близнецы – слухи, интриги, создававшие в недавнем прошлом проблемы в отношениях, бумерангом могут вернуться к вам. Кому-то доставляет удовольствие играть на ваших нервах, и они знают, что следует сказать, дабы вы отказались от собственных намерений. Пойдя на поводу эмоций, вы рискуете ухудшить не только отношения, но и здоровье. Подойдите иначе к решению проблемы, перестаньте паниковать, оцените всевозможные варианты выхода и, поступив иначе, чем прежде, вы одержите победу.

Рак – предстоит общение с амбициозными особами, которые потребуют беспрекословного подчинения. Уступив под натиском их требований, вы предадите не только интересы близких людей, но и пострадаете финансово. Возьмите достаточно времени для принятия решения и побудьте наедине со своими размышлениями. Повернув ход мыслей в логическое русло, вы сможете выйти из-под влияния властных людей и поступить так, как выгодно вам, совершая перспективные вложения.

Лев – прийти к общему знаменателю с деловыми партнёрами и руководством будет задачей не из лёгких, да и смысла в достигнутых договорённостях окажется немного, поскольку они вскоре нарушатся. Тратить деньги п первому зову друзей и родных воздержитесь. В порыве их эмоций вы рискуете потерять деньги. Продолжайте пополнять казну, придерживаясь ранее принятых решений. Вы сможете обойти стороной соблазны, если сохраните здравый смысл.

Дева – очередной аврал на работе станет испытанием для здоровья и нервной системы, а потомку разберитесь в срочности дел. Возможно часть из них можно выполнить позже, что освободит время для решения действительно важных задач. Полученные предложения по новой работе нуждаются в дополнительной проверке. Всё может оказаться не таким надёжным, как на первый взгляд. Общение с коллегами и друзьями натолкнёт на интересные мысли, которые вместе вы сможете реализовать.

Весы – люди из вашего окружения разделятся на два лагеря. Одни примутся склонять вас к тратам, другие, наоборот, будут взывать к бережливости и рациональности. Сделав поспешные выводы, вы можете ошибиться в людях, избрав путь легкомысленных развлечений, покупок и сделок. Путь обучения, профессионального развития потребует больших усилий, но откроет перед вами иные возможности. Пересмотрев жизненные приоритеты, вы избежите просчётов, расставаний и сможете направиться в поездки.

Скорпион – атмосфера в доме окажется далёкой от идеала, но ещё больше её могут усложнить попытки поговорить на острые темы. Пока к диалогу не готовы ни вы, ни домочадцы, что может ещё больше усложнить ситуацию. Стоит также воздержаться и от незапланированных покупок. Сосредоточьте своё внимание на общении с людьми издалека, развитии сотрудничества с ними, а также пополняйте багаж знаний, планируйте и совершайте дальние поездки.

Стрелец – столкнувшись с наговорами, слухами, интригами, воздержитесь от ответа, дабы сохранить свои нервы и здоровье. Вскоре из коварные планы рассыплются, как карточный домик, сами собой. Воздержитесь от незапланированных поездок, справившись с эмоциональными нападками, вы благополучно претворите свои задумки, что пополнит казну и позволит совершить крупные приобретения,

Козерог – покупки и развлечения не по средствам станут основной причиной раздоров с любимым человеком, детьми и друзьями. Играя на ваших чувствах, они продолжат транжирить деньги, критикуя вашу работу за малые доходы. Перемены в работе действительно необходимы, но продуманные. Ринувшись за лёгкими заработками, вы можете разрушить собственный достижения. Используя накопленный опыт, вы способны сделать продуманный шаг в бизнесе, карьере, который спустя время даст рост доходов.

Водолей - свою точку зрения навязывать домочадцам не спешите. Большинство рекомендаций, исходящих от вас, могут привести в ярость и чем больше, вы начнёте настаивать на своём, тем сильнее будет накал эмоций в доме. Дайте время домочадцам прийти к пониманию ваших слов, а сами займитесь делами. Даже небольшие победы в делах или учёбе способны отвлечь от семейных распрей. Возникшие мысли поддержат деловые партнёры и коллеги, хотя и в этом случае аргументов предстоит привести немало.

Рыбы – неожиданные новости, дошедшие слухи могут породить тревожность, как следствие поспешные шаги и действия. Вникните в суть полученной информации и не идите на поводу эмоций, дабы не навредить себе. Воздержитесь от незапланированных поездок и встреч. Вся эта суета и риск не лучшим образом скажутся на здоровье. Справившись с тревогой, вы примите удачные для себя решения, что пойдёт на пользу как карьере и обучению, так и личным отношениям.

Астролог Андрей Рязанцев