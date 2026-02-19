Погода
В Таджикистане аэропорт Душанбе и ГАИ стали лидерами по взяткам и хищениям

Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана обнародовало данные по итогам 2025 года. На итоговой пресс-конференции в Душанбе был представлен список госорганов с наибольшим уровнем финансовых махинаций, который возглавил столичный международный аэропорт. Сумма выявленного ущерба в главных воздушных воротах страны составила внушительные 319,3 млн сомони, сообщает "Азия-Плюс".

Второе место в "черном списке" заняло Управление госавтоинспекции (ГАИ) МВД. Как сообщил замглавы Агентства Фируз Камолзода, в ведомстве вскрыли масштабную схему: более 2,7 тысячи автомобилей получили госномера без таможенного оформления. Только в одном отделе УГАИ ущерб превысил 240 млн сомони. На данный момент в бюджет удалось вернуть 253 млн сомони, взысканных с причастных лиц и нелегальных импортеров.

В топ-5 самых коррумпированных учреждений также вошли Центр реконструкции дорог, столичный "Водоканал" и теплоэнергетический сектор. Глава антикоррупционного ведомства Сулаймон Султонзода подчеркнул, что системная коррупция остается одной из острейших проблем республики.

Международные эксперты подтверждают серьезность ситуации: в Индексе восприятия коррупции (CPI) за 2025 год Таджикистан занял 166-е место из 182 возможных. Несмотря на ежегодные аресты десятков госслужащих, ключевыми очагами коррупции в стране остаются силовые структуры, медицина и сфера земельных ресурсов..

коррупция, Таджикистан
