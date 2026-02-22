Бакыт Бакетаев: Светят так, будто это прожекторы аэропорта, а не автомобиль

Политолог Бакыт Бакетаев выступил с резкой критикой ситуации на отечественных трассах. Будучи водителем с огромным стажем, он заявил, что хаос с несертифицированным освещением и громкими сигналами превратил ночные поездки в борьбу за выживание. Рассуждая о своем многолетнем опыте и ответственности, которую несет каждый человек за рулем, Бакетаев отмечает, что такую ситуацию на дорогах уже невозможно терпеть.

"Я - законопослушный водитель с сорокалетним стажем. Шестьдесят лет за рулем - это не просто цифра. Это тысячи ночных километров, это ответственность за пассажиров, за семью, за чужие жизни. И сегодня я вынужден говорить гневно. Потому что терпеть больше невозможно.

Что происходит на наших дорогах? Половина машин, а может и больше, поставили себе ослепительно яркие, самодельные или несертифицированные фары. Светят так, будто это прожекторы аэропорта, а не автомобиль. Едут и еще хвалятся: "Смотри, как светит!" Да, тебе светло. А встречный водитель в этот момент слепнет. На несколько секунд, а иногда и полностью теряет ориентацию. Вы понимаете, что такое потерять зрение на скорости 90 км/ч хотя бы на две секунды? Это десятки метров вслепую. Это потенциальная авария. Это чья-то жизнь. Я моргаю фарами - ноль реакции. Сигналю - равнодушие. Эгоизм. Грубый, примитивный: "Мне хорошо, а остальное не важно". Это не свобода. Это безответственность", - говорит политолог.

Эксперт задается вопросом, "мы называем себя туристической страной, говорим о развитии, о строительстве дорог, заводов, гидроэлектростанций. Президент проводит реформы, наводит порядок. Но почему на дорогах анархия света и шума? Разве у нас нет стандартов?

"Ведь есть же международные нормы, есть технические регламенты, есть допуск по яркости, по углу наклона света, по цветовой температуре. Фары должны быть отрегулированы. Они должны соответствовать заводским параметрам. Но вместо этого самодельные ксеноновые лампы, LED-блоки неизвестного происхождения, слепящие "балки", которые ставят даже на мотоциклы", - сказал он.

Отдельное внимание Бакыт Бакетаев уделяет проблеме шума и моральному аспекту поведения водителей.

"А фуры? А автобусы? Громкие сигналы, которые пугают людей. Глушители, переделанные так, чтобы рев стоял на полрайона. Зачем? Чтобы продемонстрировать силу? Чтобы самоутвердиться? Люди вздрагивают, дети пугаются, пожилые в стрессе. Это тоже вред. Психологический вред. И самое болезненное, я вижу, как некоторые из этих людей регулярно ходят в мечеть, соблюдают пост, читают намаз. Но на дороге забывают о совести. Разве вера - это только ритуал? Разве уважение к ближнему не начинается с элементарного - не ослепить его, не подвергнуть риску?", - отметил он.

Критикуя отсутствие должного контроля со стороны ответственных органов, он задается вопросом:

"Где контроль? Где работа ГАИ? Почему техосмотр превращён в формальность? Почему депутаты не поднимают этот вопрос? Может быть потому, что они сидят на заднем сиденье служебных машин, и их не слепит встречный свет? А мы, водители, каждый вечер выживаем на дороге".

Для исправления ситуации Бакетаев предлагает комплекс конкретных жестких мер:

"Я убежден: нужны жесткие меры. Обязательная проверка фар на техосмотре с измерением яркости и правильности регулировки. Запрет на установку несертифицированных световых приборов. Крупные штрафы - такие, чтобы желание "поставить поярче" исчезло навсегда. Конфискация незаконно установленного оборудования. Рейды по автобусам, фурам, мотоциклам - отдельно. Контроль за чрезмерно громкими сигналами и модифицированными глушителями. И главное - информационная кампания. Объяснить людям, что это не "круто". Это опасно. Это безнравственно".

В завершение своего обращения политолог призывает к осознанию того, что истинная культура государства начинается с взаимоуважения на дорогах.

"Самая заметная реформа - это та, которую видно буквально. Когда ночью ты едешь и тебя не слепят. Когда свет встречной машины мягкий, корректный, по стандарту. Когда водитель думает не только о себе. Мы строим современное государство. Но культура страны начинается с культуры вождения. С уважения. С понимания, что дорога - общее пространство, а не поле для демонстрации эго. Я прошу обратить внимание на эту проблему. Если на дорогах станет безопаснее и гуманнее - люди это сразу почувствуют. Это будет реформа, которую увидят все. Потому что глаза перестанут болеть. Потому что исчезнет страх ночной трассы. Порядок - это не только большие стройки и громкие проекты. Порядок - это когда водитель думает о встречном. И если мы хотим быть по-настоящему цивилизованной страной, то начинать нужно с простого: перестать слепить друг друга", - подытожил он.