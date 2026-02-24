Погода
В Бишкеке милиция нашла похищенный iPhone. Задержан подозреваемый

В Бишкеке задержан подозреваемый в серии карманных краж, совершённых в общественном транспорте на линии №135.

В УВД Ленинского района с заявлением обратилась бишкекчанка Ж. И., сообщившая о краже мобильного телефона. 5 февраля она села в автобус №135 у Ошского рынка и, доехав до улицы Лавановского, обнаружила пропажу iPhone 16 Pro.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиция задержала подозреваемого А. А. ранее неоднократно судимого и состоящего на учёте как карманный вор. Его водворили в ИВС.

Решением суда подозреваемый заключён под стражу сроком на два месяца.

Следствием установлено, что похищенный телефон подозреваемый продал на территории Ошского рынка. Во время обысковых мероприятий в точках реализации мобильных телефонов милиция обнаружила и изъяла более 60 аппаратов, среди которых находился и телефон заявительницы.

Милиция призывает граждан быть бдительными в общественных местах, транспорте и на рынках, не оставлять без присмотра деньги и ценные вещи, а при подозрительных ситуациях обращаться в ближайшие отделы милиции или звонить по номеру 102.


