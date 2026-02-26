Погода
Казахстан направит 2,2 млн долларов на мониторинг и защиту Каспийского моря

Правительство Казахстана направило 1,1 млрд тенге (около 2,2 млн долларов) на спасение Каспийского моря. Соответствующее постановление о выделении средств из государственного резерва подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Основным получателем финансирования станет Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. Деньги пойдут на техническое переоснащение организации: закупку современного оборудования для морского мониторинга, а также создание гидробиологических и гидрохимических лабораторий. Это позволит ученым проводить комплексные исследования непосредственно в акватории, отслеживая биологические и метеорологические изменения среды.

Вопрос сохранения Каспия приобрел критическую значимость на фоне его стремительного обмеления. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на трибуне ООН назвал ситуацию "глобальным сигналом тревоги" и предупредил о близости экологической катастрофы.

В рамках системных мер по решению проблемы Казахстан намерен создать в Астане Центр анализа водных проблем под эгидой ШОС. Кроме того, на апрель 2026 года в столице республики запланировано проведение масштабного регионального экологического саммита, посвященного защите Каспийского моря.


