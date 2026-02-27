Президент: За последние 5 лет доход от Кумтора превысил 440 млрд сомов

В период с 2021 по 2025 годы общая выручка Кумтора составила 5 млрд 115 млн долларов, что превышает 440 млрд сомов. Об этом сегодня сообщил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на республиканском совещании, прошедшем в "Ынтымак Ордо".

В виде налогов и обязательных платежей в бюджет поступило 1 млрд 176 млн долларов (более 100 млрд сомов).

Если с 1994 года в качестве дивидендов от Кумтора было перечислено всего 100 млн долларов, то за последние 4 года эта сумма достигла 441 млн долларов (около 38 млрд сомов).

Кумтор стал стабильным источником дохода Кыргызстана, служащим для финансирования социальных обязательств и инфраструктурных проектов.

Данное решение, имеющее историческое значение, стало серьезным этапом на пути укрепления экономической независимости нашей страны.