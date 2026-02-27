Погода
$ 87.40 - 87.79
€ 102.37 - 103.37

Президент: За последние 5 лет доход от Кумтора превысил 440 млрд сомов

334  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В период с 2021 по 2025 годы общая выручка Кумтора составила 5 млрд 115 млн долларов, что превышает 440 млрд сомов. Об этом сегодня сообщил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на республиканском совещании, прошедшем в "Ынтымак Ордо".

В виде налогов и обязательных платежей в бюджет поступило 1 млрд 176 млн долларов (более 100 млрд сомов).

Если с 1994 года в качестве дивидендов от Кумтора было перечислено всего 100 млн долларов, то за последние 4 года эта сумма достигла 441 млн долларов (около 38 млрд сомов).

Кумтор стал стабильным источником дохода Кыргызстана, служащим для финансирования социальных обязательств и инфраструктурных проектов.

Данное решение, имеющее историческое значение, стало серьезным этапом на пути укрепления экономической независимости нашей страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456018
Теги:
бюджет, золото, Кыргызстан, Кумтор
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  