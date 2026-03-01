Погода
Айпери Медет кызы завоевала золото в Тиране и взяла реванш у чемпионки мира

86  0
- Бакыт Стамов, Алина Мамаева
Представительница Кыргызстана Айпери Медет кызы завоевала золотую медаль на международном рейтинговом турнире по борьбе, проходящем в столице Албании - Тиране.

Выступая 28 февраля в весовой категории до 76 кг, кыргызстанка продемонстрировала подавляющее преимущество над соперницами. Свой путь к высшей ступени пьедестала она начала с уверенной победы в 1/8 финала над казахстанкой Гулмарал Еркебаевой (12:2). В следующих раундах Айпери не отдала оппоненткам ни одного балла: четвертьфинал против Ванесы Георгиевой из Болгарии завершился со счетом 10:0, а полуфинальная схватка с турецкой спортсменкой Элмирой Ясин - 14:0.

Финал турнира стал для Медет кызы шансом на реванш. Ей противостояла действующая чемпионка мира Генесис Реаско Валдез из Эквадора. В напряженном поединке кыргызстанская спортсменка одержала победу со счетом 5:4, взяв верх над соперницей, которой уступила в решающей встрече на мировом первенстве 2025 года. Таким образом, Айпери Медет кызы подтвердила свой высокий класс и принесла золото в копилку сборной Кыргызстана.


URL: https://www.vb.kg/456059
Теги:
Кыргызстан, женская борьба, турнир, золото
