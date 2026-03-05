Погода
В Кыргызстане испытывают турецкие цитрусы и новые сорта озимой пшеницы

- Светлана Лаптева
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики сообщает о реализации ряда перспективных научных проектов, направленных на модернизацию отечественного агросектора. Сегодня ведомство делает ставку на сортообновление и адаптацию культур к меняющимся климатическим условиям регионов.

Одним из самых амбициозных проектов стали испытания цитрусовых культур в Баткенской области. Саженцы, привезенные из Турции, проходят период адаптации к местному климату. Успешная реализация этой инициативы позволит в будущем заложить фундамент для производства собственных экзотических фруктов. Параллельно с этим в Ат-Башинском районе решается вопрос устойчивости к засухе: здесь на площади 100 гектаров высажены плантации крыжовника и смородины. Эти культуры выбраны неслучайно - они способны давать стабильный урожай даже в условиях дефицита водных ресурсов.

Особое внимание уделяется зерновым культурам. В Нарынском районе начаты испытания озимой пшеницы сорта "Стекловидная-24" первой репродукции. Новый сорт специально подобран для получения высоких показателей качества в суровых климатических условиях высокогорья. Эта работа ведется в тесном международном сотрудничестве с российскими научными центрами. Совместные исследования позволяют не только тестировать новые сорта, но и внедрять инновационные технологии возделывания, обеспечивая технологический рывок в сельском хозяйстве.

В министерстве подчеркивают, что данные научные инициативы являются залогом продовольственной безопасности страны. Внедрение современных, устойчивых и высокопродуктивных сортов поможет фермерам минимизировать риски, связанные с климатическими изменениями, и существенно повысить рентабельность своих хозяйств.


Минсельхоз, Кыргызстан
