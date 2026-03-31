Лука Дончич отстранен на одну игру за перебор технических фолов в НБА

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата НБА. Словенский защитник получил 16-й технический фол в сезоне, что по правилам лиги означает автоматическое отстранение от следующей игры.

Таким образом, звездный баскетболист не поможет своей команде в поединке против "Вашингтон Уизардс", который состоится 31 марта. Решения по техническим замечаниям в лиге практически никогда не пересматриваются, поэтому дисквалификация остается в силе.

В тренерском штабе "Лейкерс" надеются, что отсутствие Дончича не станет критическим фактором в игре против "Уизардс". Однако лидеру команды стоит быть осторожнее: каждый последующий нечетный фол (17-й, 19-й и далее) повлечет за собой новые санкции, что может ослабить калифорнийцев в решающих матчах на финише сезона.