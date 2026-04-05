Мусуркул Кабылбеков: Страна на пороге новых политических сценариев

На YouTube-канале Exclusive KG вышел подкаст с участием публициста и политолога Мусуркула Кабылбекова, в котором он дал развернутую оценку текущей политической ситуации в Кыргызстане. В центре обсуждения предполагаемый распад тандема Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, внутриполитическая борьба, состояние бизнеса и уровень доверия к государственным институтам.

С самого начала эксперт обозначил ключевую мысль: сама модель тандема во власти изначально нестабильна. По его словам, "само слово тандем противоречит природе власти", поскольку власть по своей сути стремится к концентрации. Он отметил, что в мировой истории подобные конструкции не отличаются долговечностью, а борьба за влияние неизбежно приводит к конфликту. При этом Кабылбеков подчеркнул, что существование тандема на протяжении почти пяти лет уже можно считать нетипичным явлением.

Говоря о причинах возможного раскола, эксперт указал на совокупность факторов. Среди них личные амбиции, усиление отдельных фигур, а также борьба за о ресурсы. Он отметил, что значительную роль сыграло и окружение политиков, внутри которого происходило перераспределение влияния. По его словам, "борьба за ресурсы не могла не привести к разрыву".

Отдельное внимание в подкасте уделено фигуре Камчыбека Ташиева. Кабылбеков подчеркнул, что его активность в публичном пространстве значительно возросла в последние годы. "Он на информационном поле перекрывал самого президента", - отметил эксперт. По его словам, Ташиев участвовал в открытии инфраструктурных объектов, активно взаимодействовал с населением, что формировало образ самостоятельного политического игрока.

При этом Кабылбеков обратил внимание, что подобная публичность нехарактерна для главы спецслужбы. "Глава спецслужбы не должен быть публичным", - отметил он, добавив, что сложившаяся ситуация выглядела как подготовка к более широкой политической роли.

В ходе беседы была затронута тема возможных договорённостей внутри тандема. В частности, обсуждалась версия о неформальном распределении власти по принципу "ты первый срок, я второй". Эксперт допустил, что подобные договорённости могли существовать, особенно в условиях прихода к власти в период политической турбулентности. Однако он подчеркнул, что даже при наличии таких соглашений конфликт был неизбежен: "природа власти всё равно ведёт к столкновению".

Существенная часть подкаста была посвящена юридическим аспектам. Кабылбеков заявил, что в определённый момент могла возникнуть правовая уязвимость, связанная с вопросами сроков полномочий. По его словам, "появилось окно возможностей", которое могли использовать различные политические силы. Он также указал на возможные ошибки в правовом сопровождении решений со стороны государственных органов, отметив, что "в вопросах власти нельзя допускать небрежности".

Эксперт подробно остановился на роли парламента. Он отметил, что изменения в избирательной системе и переход к новой модели могли повлиять на формирование состава Жогорку Кенеша. По его мнению, часть депутатского корпуса могла быть ориентирована на определённые политические группы.

В этом контексте он прокомментировал ситуацию со сдачей мандатов рядом депутатов. Кабылбеков отметил, что происходящее не выглядит стихийным процессом. "Это не бегство, это организованное отступление", - заявил он. По его словам, подобные действия могут свидетельствовать о сохранении политической координации и лояльности внутри определённых групп.

Отдельный блок обсуждения был посвящён ситуации вокруг бизнеса. Эксперт заявил о масштабных случаях давления на предпринимателей.

Кабылбеков подчеркнул, что подобные процессы уже оказывают влияние на экономику. "Бизнес замер", - заявил он, добавив, что предприниматели работают в режиме выживания. По его словам, инвесторы не готовы вкладываться в условиях неопределённости: "никто не понимает, как повернётся ситуация".

Он отметил, что последствия давления на бизнес имеют отложенный характер. "То, что мы увидим по налогам, - это последствия того, что было сделано 2–3 года назад", - сказал эксперт. Даже при эффективной работе налоговых органов, по его словам, фундаментальные проблемы в бизнес-среде неизбежно скажутся на экономике.

В подкасте также был затронут кейс бизнесмена Шаршенбека Абдыкеримова. При этом Кабылбеков подчеркнул, что в подобных историях ситуация может быть неоднозначной. "Он сам говорит, что пострадал от своих близких", - отметил эксперт, указывая на возможные внутренние проблемы управления бизнесом.

Одной из ключевой темой обсуждения стала утрата доверия к государственным институтам. Кабылбеков заявил, что в обществе сформировалась "эрозия доверия". "Никто уже не верит", - подчеркнул он. По его словам, это связано с многолетней практикой возбуждения и пересмотра уголовных дел, что подрывает доверие к системе в целом.

Эксперт отметил, что общество сталкивается с ситуацией, когда одни и те же фигуры в разное время оказываются по разные стороны обвинений. "Народ потерял ориентиры", - сказал он, добавив, что это влияет на восприятие любых официальных заявлений.

Он также подверг критике методы работы правоохранительных органов, указав на необходимость глубокой реформы. По его словам, сохраняется "наследие старой системы", включая жёсткие методы задержания и давления. Он отметил, что без системных изменений невозможно восстановить доверие общества.

Кабылбеков подчеркнул, что проблема носит комплексный характер и затрагивает всю систем -от силовых органов до судебной власти. Он отметил необходимость обновления кадров и изменения подходов к работе.

Говоря о текущей ситуации, эксперт отметил, что страна находится в состоянии неопределённости. "Все замерли", -заявил он. По его словам, это касается как бизнеса, так и политических элит. Предприниматели не готовы инвестировать, а политические игроки ожидают развития ситуации.

Он также указал, что противоборствующие стороны уже активно используют различные ресурсы информационные и административные. При этом Кабылбеков не исключил, что в дальнейшем могут появиться новые сценарии развития ситуации.

Отдельно эксперт коснулся вопроса выборов. По его словам, политическая борьба уже фактически началась, несмотря на формальное отсутствие избирательной кампании. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий власти и способности обеспечить прозрачность процессов.

В завершение Кабылбеков отметил, что ключевым фактором остаётся восстановление доверия общества и бизнеса. По его словам, без этого невозможно обеспечить устойчивое развитие страны. В противном случае сохраняется риск углубления как политического, так и экономического кризиса.

Эксперт подводит к выводу, что страна находится в точке высокой неопределённости, где дальнейшее развитие будет зависеть от способности государственных институтов адаптироваться к новым вызовам и обеспечить стабильность.