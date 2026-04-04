Инвесторам открыли доступ к биржевой торговле золотом в Кыргызстане

В Кыргызстане официально запущен национальный механизм цифровой биржевой торговли драгоценными металлами на площадке Кыргызской фондовой биржи.

Кыргызская фондовая биржа, ОАО "Кыргызалтын" и ЗАО "Центральный депозитарий"

подписали трехстороннее соглашение, обеспечивающее возможность свободной купли-продажи драгоценных металлов с использованием современной автоматизированной торговой системы.

Основная цель партнерства - создание механизма, обеспечивающего равный доступ к инвестициям в золото для всех категорий инвесторов. Золото рассматривается как высоколиквидный биржевой актив, способствующий развитию национального финансового рынка.

В рамках проекта Кыргызская фондовая биржа выступает ключевой технологической платформой, обеспечивая прозрачность сделок, автоматизацию процессов, контроль и своевременное исполнение обязательств, а также надежный учет прав собственности. Это повышает уровень доверия со стороны участников рынка. В отличие от традиционной покупки золота, биржевая торговля позволяет формировать справедливую рыночную стоимость актива на основе публичного спроса и предложения в режиме реального времени.

Подготовка к запуску включала обновление нормативной базы. Так, 13 марта 2026 года совет директоров биржи утвердил изменения в правила биржевой торговли и регламент проведения торгов в секторе драгоценных металлов.

Участниками торгов могут выступать коммерческие банки, ювелирные и брокерские компании, а также другие юридические лица, зарегистрированные в Департаменте драгоценных металлов при Министерстве финансов КР.

О роли депозитария в новой модели торговли и гарантиях для инвесторов рассказала генеральный директор ЗАО "Центральный депозитарий" Анаркан Ногойбаева:

"Центральный депозитарий ведет учет прав собственности на ценные бумаги и осуществляет расчеты по всем операциям. Мы работаем по международному стандарту "поставка против платежа", и здесь ключевое значение имеет гарантия оплаты для инвестора. После подтверждения оплаты сделки в системе автоматически происходит изменение учета прав собственности на ценные бумаги. Подписание соглашения означает, что Центральный депозитарий будет вести реестр сертификатов на золото как стратегический актив Кыргызской Республики. Это значимый шаг для развития институционального инвестирования, экономики страны и повышения благосостояния населения. Золото во все времена рассматривалось как надежный актив и инвестиция в будущее.

Центральный депозитарий работает около 30 лет и является частью инфраструктуры фондового рынка. Все ценные бумаги, допущенные к торгам, депонируются в депозитарии, где обеспечивается их учет и взаимодействие с торговой системой.

После заключения сделки денежные средства и ценные бумаги возвращаются в депозитарий, где происходит их перераспределение: продавцы получают деньги, а покупатели права на ценные бумаги в реестре.

Таким образом, Центральный депозитарий выступает гарантом исполнения сделок на фондовой бирже.

Основными акционерами ЗАО "Центральный депозитарий" являются Министерство финансов Кыргызской Республики и ОАО "Государственный финансовый холдинг.

Исторически депозитарий формировался при участии брокерских компаний, которые и сегодня остаются его акционерами", - сказала Ногойбаева.