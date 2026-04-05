Кыргызстан привлечет почти 1 миллиард долларов на модернизацию экономики

Кыргызстан планирует получить 959 млн долларов от международных финансовых институтов до 2030 года. Комитет по бюджету уже одобрил рамочные соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатским банком развития (АБР), что открывает республике доступ к масштабным инвестициям. Финансирование будет предоставлено в виде льготных кредитов и грантов, а основной объем средств ожидается в период с 2026 по 2029 годы.

В рамках сотрудничества с ЕБРР страна рассчитывает привлечь около 400 млн долларов. Эти ресурсы будут направлены на обновление муниципальной инфраструктуры, развитие ирригационных сетей, а также модернизацию транспорта и дорожного полотна. Такие меры призваны улучшить логистическую связанность регионов и повысить эффективность сельского хозяйства.

АБР намерен выделить около 500 млн долларов уже в 2026–2027 годах, при этом 50 млн долларов из этой суммы поступят в виде безвозмездной грантовой помощи. Инвестиции пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса, энергетические и климатические проекты, а также на развитие социальной сферы и систем управления отходами. Усиление работы с международными партнерами позволит Кыргызстану ускорить обновление критической инфраструктуры и укрепить устойчивость экономики перед современными вызовами.