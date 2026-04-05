Погода
$ 87.37 - 87.66
€ 100.32 - 101.32

Кыргызстан привлечет почти 1 миллиард долларов на модернизацию экономики

706  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан планирует получить 959 млн долларов от международных финансовых институтов до 2030 года. Комитет по бюджету уже одобрил рамочные соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатским банком развития (АБР), что открывает республике доступ к масштабным инвестициям. Финансирование будет предоставлено в виде льготных кредитов и грантов, а основной объем средств ожидается в период с 2026 по 2029 годы.

В рамках сотрудничества с ЕБРР страна рассчитывает привлечь около 400 млн долларов. Эти ресурсы будут направлены на обновление муниципальной инфраструктуры, развитие ирригационных сетей, а также модернизацию транспорта и дорожного полотна. Такие меры призваны улучшить логистическую связанность регионов и повысить эффективность сельского хозяйства.

АБР намерен выделить около 500 млн долларов уже в 2026–2027 годах, при этом 50 млн долларов из этой суммы поступят в виде безвозмездной грантовой помощи. Инвестиции пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса, энергетические и климатические проекты, а также на развитие социальной сферы и систем управления отходами. Усиление работы с международными партнерами позволит Кыргызстану ускорить обновление критической инфраструктуры и укрепить устойчивость экономики перед современными вызовами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457389
Теги:
кредит, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  