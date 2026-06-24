Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил новый грандиозный рекорд, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Австрии аргентинец оформил дубль и помог своей команде одержать победу со счетом 2:0. Свой первый мяч в этой встрече, ставший для него 17-м на чемпионатах мира, Месси забил перед перерывом, единолично превзойдя историческое достижение бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, который удерживал рекорд с 16 голами. Второй гол капитан аргентинцев забил уже в компенсированное время, доведя свой новый рекордный показатель до 18 мячей.

После игры Месси отметил, что рад новому достижению, однако главным для него остается успех сборной. Он подчеркнул, что это особенное чувство, он всегда получает удовольствие от игры и счастлив, что смог помочь команде добиться победы. Благодаря этому успеху Аргентина набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Главный тренер команды Лионель Скалони высоко оценил выступление своего лидера, отметив его колоссальное влияние как на игру, так и на атмосферу в коллективе. Форвард Хулиан Альварес также выразил восхищение партнером по команде, подчеркнув, что даже в 38 лет Месси продолжает демонстрировать выдающийся уровень футбола. Рекорд легендарного аргентинца стал одним из самых ярких событий чемпионата мира-2026 и в очередной раз закрепил за ним статус величайшего игрока в истории спорта.