"Ваши деньги в опасности": мошенники похитили у бишкекчанина миллионы

В Бишкеке задержаны двое подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. По данным милиции, злоумышленники обманом завладели денежными средствами местного жителя на сумму 20 тысяч долларов США и 1 миллион сомов.

Как сообщили в ГУВД Бишкека, 27 апреля 2026 года в УВД Свердловского района обратился гражданин Б.Э. Он заявил, что неизвестные лица, представившись сотрудниками МВД, ГКНБ и Национального банка Кыргызской Республики, убедили его перевести деньги на так называемые "безопасные счета".

С 11 по 23 марта подозреваемые, используя интернет и действуя по предварительному сговору, убедили потерпевшего, что его сбережения находятся под угрозой хищения. Следуя их указаниям, мужчина обналичил свои накопления и перевел деньги через терминалы, расположенные в Бишкеке.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела "К" УУР ГУВД Бишкека установили и задержали двух подозреваемых - А.М., 2004 года рождения, и А.Н., 2006 года рождения, которых водворили в ИВС.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления, а также возможных соучастников.

ГУВД Бишкека напоминает, что сотрудники правоохранительных органов, банков и государственных учреждений никогда не требуют переводить деньги на "безопасные счета". При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор, не сообщать персональные данные и коды подтверждения, а также обратиться в милицию по номеру 102.