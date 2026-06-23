Погода
$ 87.48 - 87.83
€ 100.30 - 101.15

"Ваши деньги в опасности": мошенники похитили у бишкекчанина миллионы

224  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержаны двое подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. По данным милиции, злоумышленники обманом завладели денежными средствами местного жителя на сумму 20 тысяч долларов США и 1 миллион сомов.

Как сообщили в ГУВД Бишкека, 27 апреля 2026 года в УВД Свердловского района обратился гражданин Б.Э. Он заявил, что неизвестные лица, представившись сотрудниками МВД, ГКНБ и Национального банка Кыргызской Республики, убедили его перевести деньги на так называемые "безопасные счета".

С 11 по 23 марта подозреваемые, используя интернет и действуя по предварительному сговору, убедили потерпевшего, что его сбережения находятся под угрозой хищения. Следуя их указаниям, мужчина обналичил свои накопления и перевел деньги через терминалы, расположенные в Бишкеке.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела "К" УУР ГУВД Бишкека установили и задержали двух подозреваемых - А.М., 2004 года рождения, и А.Н., 2006 года рождения, которых водворили в ИВС.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления, а также возможных соучастников.

ГУВД Бишкека напоминает, что сотрудники правоохранительных органов, банков и государственных учреждений никогда не требуют переводить деньги на "безопасные счета". При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор, не сообщать персональные данные и коды подтверждения, а также обратиться в милицию по номеру 102.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459565
Теги:
задержание, мошенничество, Свердловский район, Бишкек, деньги, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  