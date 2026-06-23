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Равшанбек Сабиров провел переговоры с международной архитектурной компанией

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Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров провел встречу с представителями международной компании James Cubitt & Partners (JCP), в ходе которой стороны обсудили перспективы реализации проектов в сферах здравоохранения и инфраструктурного развития. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание участники переговоров уделили вопросам модернизации медицинских объектов, развитию социальной инфраструктуры и внедрению современных инженерных решений. Представители компании выразили заинтересованность в изучении возможностей участия в проектах на территории Кыргызстана.

Кроме того, стороны обсудили инвестиционный климат республики, государственную политику по привлечению инвестиций и возможные направления дальнейшего сотрудничества.

По словам Равшанбека Сабирова, развитие инфраструктуры и повышение качества социальных объектов остаются одними из приоритетных задач страны. Он отметил важность изучения международного опыта и привлечения компетенций зарубежных компаний для реализации качественных проектов.

James Cubitt & Partners специализируется на архитектурном проектировании, инженерных решениях и развитии инфраструктурных объектов в различных странах мира.

По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации по перспективным направлениям сотрудничества и дальнейшему взаимодействию.


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URL: https://www.vb.kg/459580
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, архитектура
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