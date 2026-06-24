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В Бишкеке заложили основу нового правозащитного формата в рамках ШОС

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В Бишкеке состоялась первая консультативная встреча национальных правозащитных учреждений государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по итогам которой был подписан протокол о дальнейшем взаимодействии и развитии нового формата сотрудничества.

В мероприятии приняли участие руководители и представители правозащитных институтов и государственных органов Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Пакистана. Представители Индии присоединились к встрече в онлайн-формате.

Открывая мероприятие, Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева отметила, что впервые на площадке ШОС представители национальных правозащитных учреждений собрались для открытого профессионального диалога по вопросам защиты прав и свобод человека.

По ее словам, новая площадка будет способствовать укреплению доверия между государствами, развитию партнерских связей и расширению гуманитарного сотрудничества.

Участников встречи также приветствовал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Его обращение зачитал советник президента Чолпонбек Абыкеев.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова заявила, что Россия, которая будет председательствовать в ШОС в 2027-2028 годах, готова продолжить развитие нового правозащитного формата. В свою очередь, омбудсмен Узбекистана Феруза Эшматова подчеркнула важность обмена опытом между институтами, непосредственно занимающимися защитой прав человека.

Генеральный секретарь ШОС Пяо Янфан обратил внимание на новые вызовы в сфере прав человека, связанные с ростом геополитической напряженности и протекционизма. Представитель Штаба по правам человека Ирана Касем Бармуза отметил значимую роль национальных правозащитных институтов в формировании культуры уважения прав человека.

В рамках встречи состоялись двусторонние переговоры и подписание меморандумов о сотрудничестве между национальными правозащитными учреждениями государств – членов ШОС.

Как отметили организаторы, новая консультативная площадка призвана стать постоянным механизмом для обсуждения актуальных правозащитных вопросов, обмена лучшими практиками и укрепления взаимодействия между профильными институтами стран ШОС.

В Институте Акыйкатчы напомнили, что продолжают работу по защите прав граждан Кыргызстана за рубежом, а также иностранных граждан, находящихся в республике. В 2025 году в институт поступило 35 обращений от иностранных граждан, а за пять месяцев 2026 года - уже 24 обращения.


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URL: https://www.vb.kg/459581
Теги:
права человека, Кыргызстан, акыйкатчы, ШОС
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