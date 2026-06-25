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Почему реформа страхования в КР - это не только про деньги

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- Светлана Лаптева
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Чаще всего страхование оценивают исключительно по финансовым показателям, рассматривая объемы премий, выплаты и количество проданных полисов. Однако в современном государстве этот механизм выполняет куда более важную, социальную функцию. Страхование работает как эффективный инструмент медиации, который способен заметно снизить уровень конфликтности между гражданами, бизнесом и властью, переводя любые споры из эмоциональной плоскости в строго правовую.

Для Кыргызстана, где сейчас активно реформируется рынок ОСАГО и обязательного страхования жилья, этот аспект имеет ключевое значение. Нашу республику со сложным горным рельефом трудно назвать спокойным регионом, ведь сели, оползни, паводки и землетрясения регулярно наносят серьезный ущерб инфраструктуре и частному сектору.

В случае масштабного ЧП государство неизбежно сталкивается с тяжелой дилеммой, пытаясь оперативно помочь сотням пострадавших и при этом не пробить брешь в бюджете. Когда же выплат не хватает или они распределяются неравномерно, в обществе растет напряжение. Люди начинают искать виноватых, задавая резонные вопросы об эффективности и справедливости государственной поддержки.

Именно в такие моменты страхование срабатывает как надежный социальный стабилизатор. Его главная ценность заключается в том, что правила игры и объемы компенсаций определены заранее. Если дом застрахован, его владелец четко знает, на какую сумму может рассчитывать, и его благополучие больше не зависит от чиновников или чьей-то доброй воли.

То же самое касается и бытовых конфликтов, ярким примером которых выступают ДТП. До внедрения ОСАГО авария на дороге часто оборачивалась многолетними судебными тяжбами, угрозами и личными разборками, особенно если у виновника не оказывалось средств на ремонт чужой машины. Страховая компания в данном случае берет на себя роль независимого финансового посредника. В результате появляется четкий регламент, где вместо взаимных претензий работают договорные обязательства, а эмоциональное выяснение отношений уступает место понятной процедуре.

Развитие обязательного страхования фактически меняет саму модель отношений между обществом и властью. Происходит болезненный, но необходимый переход от патернализма, когда люди привыкли во всем полагаться исключительно на руководство страны, к культуре совместной ответственности. В этой новой схеме гражданин самостоятельно защищает свое имущество, страховой сектор обеспечивает финансовую сторону процесса, а государство выступает жестким регулятором и контролером.

В условиях растущих природных и техногенных рисков страховые институты создают в стране то, чего ей часто не хватает - предсказуемость и доверие. Когда человек уверен, что после аварии или стихийного бедствия он не останется один на один с бедой, меняется и его восприятие стабильности в государстве. Именно поэтому реформу страхового рынка в Кыргызстане давно пора рассматривать не как коммерческий проект, а как важнейший элемент укрепления общественного согласия.


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URL: https://www.vb.kg/459588
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