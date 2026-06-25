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26-метровый монумент Месси стал центром паломничества в Аргентине

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Пока сборная Аргентины борется за сохранение титула на текущем чемпионате мира, по всей стране разворачивается масштабная волна народной любви к капитану национальной команды Лионелю Месси. Выражения признательности легендарному футболисту принимают монументальный характер.

Так, в пригороде Буэнос-Айреса завершилось создание гигантского гиперреалистичного мурала. Художник Леонель Гарсия не просто запечатлел образ нападающего, а окружил портрет именами более чем 1300 преданных болельщиков. За время мирового первенства этот арт-объект превратился в настоящую точку притяжения для туристов и местных жителей. По словам создателя граффити, фигура Месси сейчас остается единственным фактором, способным по-настоящему сплотить страну, стирая любые возрастные и политические разногласия между людьми.

Параллельно еще один масштабный символ признания появился на юге страны, в Патагонии. Там завершилось возведение грандиозного 26-метрового памятника из стали, железа и бетона. Скульптура, на создание которой ушло около полутора лет, запечатлела знаменитый момент празднования триумфа аргентинцев на ЧМ-2022. Монумент уже включен в список главных достопримечательностей региона.

Сами аргентинцы отмечают, что Месси давно перерос статус обычного атлета. Его спортивный гений в сочетании с человеческой скромностью превратили капитана "альбиселесте" в национальный ориентир для нескольких поколений, а новые памятники искусства лишь подтверждают статус живой легенды.


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URL: https://www.vb.kg/459607
Теги:
футбол, Аргентина
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