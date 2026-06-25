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В Чон-Алае прокуратура добилась выделения земельных участков для двух сирот

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Прокуратура Чон-Алайского района восстановила жилищные права двух несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. В ходе надзорной проверки выяснилось, что местными властями не были должным образом обеспечены гарантированные государством права детей-сирот на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Согласно требованиям Кодекса о детях и Жилищного кодекса КР, сироты, достигшие 16-летнего возраста и не имеющие собственного жилья, обладают законным правом на внеочередное получение жилой площади.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, законные права подростков были полностью восстановлены. Двум ребятам, проживающим в селах Шибээ и Кара-Мык, выделили отдельные земельные участки площадью по 0,15 гектара для строительства собственных жилых домов.


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URL: https://www.vb.kg/459608
Теги:
прокуратура, Чон-Алайский район
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