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В КР начнут выдавать проездные документы нового образца для беженцев

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Кыргызстан внедряет проездной документ для беженцев в соответствии с международными стандартами. Этот вопрос стал одной из ключевых тем встречи первого заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Камчыбека Досматова с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Центральной Азии Махиром Сафарли.

По данным ведомства, в ходе переговоров стороны обсудили выполнение Кыргызской Республикой обязательств, принятых в рамках Глобального договора о беженцах, а также дальнейшее совершенствование национальной системы защиты беженцев и лиц без гражданства.

Как отметил Камчыбек Досматов, министерство проводит работу по внедрению проездного документа для беженцев в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Для этого постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 31 января 2026 года №49 утверждено Положение о порядке приема документов для оформления, персонализации и выдачи проездного документа беженца. Документ вступит в силу 6 августа 2026 года.

Кроме того, в ближайшей перспективе планируется создание специализированной базы данных для учета беженцев и интеграция соответствующих информационных систем, что позволит повысить эффективность предоставления услуг и учета данной категории лиц.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам, связанным с мандатными беженцами, а также законодательному регулированию доступа к трудовой деятельности лиц, ищущих убежище.

Камчыбек Досматов поблагодарил УВКБ ООН за постоянную поддержку в сфере защиты прав беженцев и подчеркнул, что Кыргызстан, присоединившийся к Конвенции ООН о статусе беженцев в 1996 году, продолжает вносить вклад в решение вопросов их защиты в рамках имеющихся возможностей.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение укреплять партнерство и продолжать совместную работу по совершенствованию механизмов защиты прав беженцев и лиц без гражданства в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/459614
Теги:
Минтруда, беженцы, Кыргызстан
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