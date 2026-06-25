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В регионах Кыргызстана рассказывают, как оформить пособие "Бала ырысы"

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Во всех регионах Кыргызстана проводится информационно-разъяснительная кампания по вопросам назначения и получения ежемесячного пособия "Бала ырысы", которое предназначено для детей в возрасте до трех лет.

Как сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР, специалисты территориальных подразделений проводят встречи с жителями, консультируют граждан и разъясняют порядок назначения выплат, перечень необходимых документов и условия получения пособия.

Прием заявлений на получение пособия "Бала ырысы" начнется с 1 июля 2026 года. Документы будут приниматься в соответствии с утвержденными графиками работы территориальных подразделений министерства.

В ведомстве отметили, что разъяснительная работа проводится во всех районах и сельских населенных пунктах республики, чтобы обеспечить своевременное информирование населения о новой мере государственной поддержки семей с детьми.

Для получения достоверной информации и своевременного оформления пособия гражданам рекомендуется обращаться в территориальные подразделения Министерства труда, социального обеспечения и миграции по месту жительства, где специалисты окажут необходимую консультационную и практическую помощь.


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URL: https://www.vb.kg/459615
Теги:
дети, пособия, Кыргызстан, Минтруда
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