Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 100.30 - 101.15

Экс-главу МЧС Бообека Ажикеева требуют привлечь к ответственности

258  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На заседании Жогорку Кенеша 25 июня депутат Кубанычбек Самаков озвучил серьезные обвинения в адрес бывшего министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева. Парламентарий сообщил о поступлении многочисленных жалоб, касающихся нецелевого использования государственного имущества, и призвал органы прокуратуры вмешаться в ситуацию.

По информации депутата, специальный транспорт и элитные автомобили, закупленные для нужд спасательного ведомства, фактически эксплуатировались в интересах семьи бывшего чиновника.

"Машинами пользовались члены его семьи: на одной ездила жена, на другой - дочь, экскаватор был сдан в аренду зятю. Таких случаев, как утверждается, было очень много. На развитие деятельности МЧС Кыргызстан привлекает многочисленные займы. Однако, как выясняется, экс-глава использовал всю эту дорогостоящую технику и автомобили в личных целях. Поэтому я прошу вас дать поручение прокуратуре провести проверку по этим фактам, тщательно изучить случаи возможного злоупотребления служебным положением и, если нарушения подтвердятся, привлечь его к ответственности", - заявил Кубанычбек Самаков.

Парламентарий особо подчеркнул, что материально-техническая база министерства обновляется за счет масштабных внешних грантов и кредитных средств, которые государство берет для модернизации службы спасения, а не для личного пользования отдельных руководителей.

Бообек Ажикеев возглавлял Министерство чрезвычайных ситуаций КР на протяжении нескольких лет - с 2020 года. Он был освобожден от занимаемой должности в феврале 2026 года указом президента Садыра Жапарова. На текущий момент комментариев от самого экс-министра или его представителей по поводу прозвучавших в парламенте обвинений не поступало.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459621
Теги:
злоупотребление, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  