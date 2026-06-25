Экс-главу МЧС Бообека Ажикеева требуют привлечь к ответственности

На заседании Жогорку Кенеша 25 июня депутат Кубанычбек Самаков озвучил серьезные обвинения в адрес бывшего министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева. Парламентарий сообщил о поступлении многочисленных жалоб, касающихся нецелевого использования государственного имущества, и призвал органы прокуратуры вмешаться в ситуацию.

По информации депутата, специальный транспорт и элитные автомобили, закупленные для нужд спасательного ведомства, фактически эксплуатировались в интересах семьи бывшего чиновника.

"Машинами пользовались члены его семьи: на одной ездила жена, на другой - дочь, экскаватор был сдан в аренду зятю. Таких случаев, как утверждается, было очень много. На развитие деятельности МЧС Кыргызстан привлекает многочисленные займы. Однако, как выясняется, экс-глава использовал всю эту дорогостоящую технику и автомобили в личных целях. Поэтому я прошу вас дать поручение прокуратуре провести проверку по этим фактам, тщательно изучить случаи возможного злоупотребления служебным положением и, если нарушения подтвердятся, привлечь его к ответственности", - заявил Кубанычбек Самаков.

Парламентарий особо подчеркнул, что материально-техническая база министерства обновляется за счет масштабных внешних грантов и кредитных средств, которые государство берет для модернизации службы спасения, а не для личного пользования отдельных руководителей.

Бообек Ажикеев возглавлял Министерство чрезвычайных ситуаций КР на протяжении нескольких лет - с 2020 года. Он был освобожден от занимаемой должности в феврале 2026 года указом президента Садыра Жапарова. На текущий момент комментариев от самого экс-министра или его представителей по поводу прозвучавших в парламенте обвинений не поступало.