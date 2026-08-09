"Медиация в Азербайджане прошла путь от идеи до работающей системы"

Развитие института медиации в Азербайджане показывает, как новая правовая культура формируется не просто "сверху" - через принятие закона, - но и через создание профессионального сообщества и переосмысление самих принципов разрешения конфликтов. Об этом на IV Международной летней школе медиации, прошедшей на Иссык-Куле, рассказала представительница Азербайджана Венера Аскерова - ведущий юрисконсульт ОАО "Азеришыг", медиатор, руководитель Бакинской медиационной организации №29 и заместитель председателя Общественного совета при Госкомитете АР по делам семьи, женщин и детей. Она выступила с докладом "История становления и развития института медиации в Азербайджане".

По ее словам, в Азербайджане медиация стала важной частью масштабной судебной реформы. Фундамент был заложен в 2019 году с принятием Закона "О медиации", который зафиксировал ключевые принципы процедуры, статус специалистов и правовые рамки работы сообщества.

"Закон определил главное: медиация - это не судебный процесс и не поиск победителя или проигравшего. Это пространство, где при помощи нейтрального посредника стороны сами ищут решение, устраивающее каждого. Но наличие закона - лишь первый шаг. Настоящая медиация начинается тогда, когда появляются профессионалы, которым доверяют люди", - подчеркнула Венера Аскерова.

За принятием документа последовало создание инфраструктуры: открытие медиационных организаций, разработка единых стандартов и подготовка кадров. Координирующую роль в этом процессе взял на себя Совет медиации Азербайджана.

Кроме того, страна пошла по пути введения обязательной первоначальной медиативной встречи по определенным категориям споров - в частности, семейным, трудовым и коммерческим.

"Суть такого подхода не в том, чтобы заставить людей заключить мировое соглашение против их воли. Главная цель - дать участникам конфликта возможность услышать друг друга и попробовать решить проблему до того, как они втянутся в многомесячные судебные разбирательства. Практика показывает: как только стороны садятся за стол переговоров с профессиональным посредником, градус напряжения снижается и открывается путь к диалогу", - пояснила медиатор.

По словам эксперта, главная ценность азербайджанского опыта заключается в постепенной смене социальной привычки: общество начинает воспринимать суд не как единственный, а как крайний инструмент защиты своих прав.

Для Кыргызстана опыт коллег из Азербайджана имеет прямую практическую ценность. Напомним, с 1 января 2027 года в нашей стране также вводится обязательная медиативная встреча по ряду категорий споров. В связи с этим системе предстоит в сжатые сроки подготовить порядка тысячи квалифицированных специалистов.

"Успех реформы строится не только на грамотных юридических формулировках. Она строится на людях. Нам нужны медиаторы, которые обладают не просто знаниями законов, но и глубокой эмпатией, умением слушать и сохранять абсолютный нейтралитет. Именно такие кадры формируют доверие общества к новому институту", - резюмировала Венера Аскерова.