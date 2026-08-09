Минздрав КР: Очереди на бюджетный гемодиализ в стране нет

В Кыргызстане продолжается реализация программы бюджетного гемодиализа, в рамках которой заместительную почечную терапию за счет государства получают 4 714 пациентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения КР.

По данным ведомства, эта программа остается одной из крупнейших социальных инициатив в системе здравоохранения страны. Каждый пациент проходит процедуру гемодиализа три раза в неделю, при этом стоимость одного сеанса составляет 6 500 сомов.

Включение граждан в программу осуществляется исключительно по медицинским показаниям. Специализированная комиссия Минздрава рассматривает новые обращения еженедельно - в среднем от 15 до 25 заявлений.

В министерстве подчеркнули, что на протяжении последних нескольких лет очередь на получение бюджетного гемодиализа полностью отсутствует. После положительного заключения комиссии пациент сразу вносится в базу данных и может проходить процедуру в любом медицинском центре, где есть свободные места.

В ведомстве добавили, что продолжат совершенствовать механизмы контроля качества оказываемых услуг, учета пациентов и расходования государственных средств для обеспечения полной прозрачности системы.

Кроме того, в Минздраве отметили, что оказывают полное содействие правоохранительным органам в связи с информацией Генеральной прокуратуры КР о проводимых следственных мероприятиях, и предоставляют всю необходимую информацию в пределах своей компетенции.