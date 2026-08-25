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Водный кадастр Кыргызстана: что было, что есть и что меняется сейчас

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстан не начинает создавать Государственный водный кадастр с нуля. Такая система существовала в стране десятилетиями. Однако сегодня ее содержание и принципы работы меняются: государство переходит к новой нормативной базе и должно выстроить более современный учет водных ресурсов и водопользования.

Это особенно важно на фоне роста потребности в воде, изменения климата, увеличения нагрузки на сельское хозяйство и необходимости эффективнее управлять трансграничными водными ресурсами. Редакция VB.KG промониторила, как развивается ситуация.

Кадастр существовал еще с 1990-х

Государственный водный кадастр Кыргызстана был закреплен в законодательстве еще в 1990-е годы. В 1995 году Правительство утвердило Положение о порядке ведения Государственного водного кадастра, которое предусматривало систематизированный свод официальных данных о водных объектах и ресурсах.

Однако в 2024 году это положение утратило силу. То есть сегодня речь идет не о создании совершенно нового института, а о переходе к новой системе регулирования и ведения кадастра в соответствии с современным водным законодательством.

Почему возникла необходимость обновления

Показателен один факт: еще в материалах Департамента водного хозяйства указывалось, что водный кадастр велся в электронных таблицах MS Excel. При этом последний годовой отчет о водном кадастре, опубликованный правительством Кыргызстана, датировался 1996 годом.

Это не означает, что государство все эти годы не собирало сведения о воде. Данные поступали и продолжают поступать из разных источников - гидрометеорологической службы, водохозяйственных организаций и других структур. Проблема заключается в другом: данные необходимо объединить, регулярно обновлять и сделать пригодными для современного анализа и управления.

Кыргызстан уже создавал цифровую систему по воде

У водного ведомства существует проект Информационной системы по воде. Она должна была объединить базы данных и картографические сервисы, а Государственный водный кадастр рассматривался как одна из частей этой системы.

В документах проекта прямо указывалось, что кадастр должен быть обновлен и переведен из таблиц Excel в полноценное приложение базы данных. Предусматривалась также интеграция информации о количестве воды, водопользовании, гидротехнических сооружениях, ирригации и водопользователях.

На геоинформационном портале водного ведомства предусмотрена структура, в которой кадастр является частью более широкой системы наряду с паспортами ирригационных систем, данными об Ассоциациях водопользователей, поставках воды и геопространственной информацией. Попытка цифровизации уже предпринималась - теперь страна получает новую правовую основу для её развития.

Что меняется сейчас

Ключевое изменение заключается в переходе к новым правилам государственного водного кадастра и учета водопользования. Новая система больше не рассматривает воду просто как перечень отдельных объектов.

Теперь государству необходимо комплексно зафиксировать состояние водоемов, объемы и качество поверхностных и подземных вод, реальное использование ресурсов, реестр водопользователей, параметры гидротехнических сооружений, а также свежие результаты мониторинга.

Современный кадастр должен отвечать не только на вопрос "где находится вода?", но и на вопросы "сколько ее есть?", "какого она качества?", "кто ее использует?" и "сколько фактически расходуется?".

Почему это особенно важно для Кыргызстана

Кыргызстан располагает значительными водными ресурсами, но большая часть воды формируется в горных районах, тогда как основные потребители находятся ниже по течению. Кроме того, ресурс используется сразу несколькими секторами: сельским хозяйством, энергетикой, коммунальным хозяйством, промышленностью и населением.

При этом одна и та же вода имеет несколько значений. Например, вода в реке является ресурсом для орошения, одновременно используется для выработки электроэнергии и имеет экологическое значение для самой реки. Поэтому государству необходимо видеть общий водный баланс, а не отдельные показатели по ведомствам.

Главный вопрос - сколько воды реально используется?

Для Кыргызстана особенно важен переход от учета потенциальных ресурсов к учету фактического водопользования.

Например, можно знать, сколько воды поступило в оросительную систему. Но гораздо важнее понимать всю цепочку: сколько воды забрали из реки, сколько поступило в канал, сколько потеряли по дороге, сколько получили фермеры и сколько фактически использовали.

Такая информация позволяет определить реальные потери и понять, где модернизация инфраструктуры даст наибольший эффект. Поэтому новый водный кадастр должен быть связан не только с реестром объектов, но и с системой учета водопотребления.

Опыт стран Центральной Азии

Кыргызстану есть чему поучиться у соседей по региону. В Казахстане создают Национальную информационную систему водных ресурсов, объединенную с кадастром, которая позволяет определять водный баланс и прогнозировать риски. В Узбекистане развивают цифровой кадастр с упором на фактический учет водопотребления в агросекторе. А в Таджикистане кадастр интегрировали в единую систему, охватывающую ирригацию, питьевое снабжение и бассейновые планы.

Вода в регионе не ограничивается государственными границами. Поскольку многие реки являются трансграничными, сопоставимые данные позволяют странам проще обсуждать режимы использования воды. Национальный кадастр должен быть методически совместим с системами соседних стран.

Что должно появиться в современном кадастре Кыргызстана

Опыт соседей показывает, что Кыргызстану важно двигаться сразу по нескольким направлениям. Система должна объединить единую цифровую карту воды, паспорта всех объектов, реестр водопользователей и фактический забор ресурса. Также необходимо наладить учет потерь в ирригации, мониторинг подземных вод, расчет водных балансов по бассейнам, прогнозирование на основе метеоданных, открытый доступ к базовой информации и совместимость данных для обмена с соседями по региону.

Что получается в итоге

Утверждение "Кыргызстан создает водный кадастр" не совсем точное. Правильнее сказать: страна переходит к новой системе ведения, учета и цифровизации кадастра, существовавшего с 1990-х годов.

Главная проблема, которую предстоит решить: старые данные нельзя просто перенести в новую базу. Их необходимо актуализировать, проверить и дополнить современными измерениями. Иначе получится электронный архив старой информации, а не инструмент управления.

Сегодня вопрос состоит не в том, есть ли у страны кадастр - он есть. Вопрос в том, насколько актуальны данные и сможет ли новая система показывать будущий дефицит воды до того, как он станет проблемой. Для Кыргызстана, где вода является ресурсом агросектора, энергетики и предметом международных переговоров, это вопрос национальной водной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/461052
Теги:
вода, Кыргызстан
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