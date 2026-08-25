Наблюдатели СНГ признали выборы в Курултай Казахстана открытыми

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что выборы в Курултай Казахстана прошли на высоком организационном уровне, были конкурентными и открытыми, а граждане страны смогли свободно реализовать свое избирательное право.

Миссия наблюдателей от СНГ дала оценку прошедшим выборам в Курултай Казахстана.

На пресс-конференции в Астане выступили глава Миссии, заместитель Генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко и координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Игорь Брилевич.

По мнению Миссии, выборы прошли на высоком организационном уровне и в полном соответствии с национальным законодательством Казахстана.

"Выборы являлись справедливыми, конкурентными и открытыми, обеспечили реализацию права граждан Республики Казахстан на свободное волеизъявление", - заявил глава Миссии Игорь Петришенко.

Он поблагодарил организаторов выборов за создание необходимых условий для работы международных наблюдателей в соответствии с принятыми международными обязательствами.

Петришенко также поздравил народ Казахстана с завершением важного политического события и выразил надежду, что вновь сформированный конституционный орган народовластия - Курултай - станет реальным мостом между властью и обществом.

Избранным депутатам глава Миссии пожелал помнить о высокой ответственности народного представительства, принимать взвешенные решения и направлять законодательную деятельность на дальнейшее развитие Казахстана.

Он также пожелал новому составу Курултая единства и успешной работы в укреплении роли Казахстана в интеграционных процессах на пространстве СНГ.