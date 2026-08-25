Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.58 - 102.58

Наблюдатели СНГ признали выборы в Курултай Казахстана открытыми

315  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что выборы в Курултай Казахстана прошли на высоком организационном уровне, были конкурентными и открытыми, а граждане страны смогли свободно реализовать свое избирательное право.

Миссия наблюдателей от СНГ дала оценку прошедшим выборам в Курултай Казахстана.

На пресс-конференции в Астане выступили глава Миссии, заместитель Генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко и координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Игорь Брилевич.

По мнению Миссии, выборы прошли на высоком организационном уровне и в полном соответствии с национальным законодательством Казахстана.

"Выборы являлись справедливыми, конкурентными и открытыми, обеспечили реализацию права граждан Республики Казахстан на свободное волеизъявление", - заявил глава Миссии Игорь Петришенко.

Он поблагодарил организаторов выборов за создание необходимых условий для работы международных наблюдателей в соответствии с принятыми международными обязательствами.

Петришенко также поздравил народ Казахстана с завершением важного политического события и выразил надежду, что вновь сформированный конституционный орган народовластия - Курултай - станет реальным мостом между властью и обществом.

Избранным депутатам глава Миссии пожелал помнить о высокой ответственности народного представительства, принимать взвешенные решения и направлять законодательную деятельность на дальнейшее развитие Казахстана.

Он также пожелал новому составу Курултая единства и успешной работы в укреплении роли Казахстана в интеграционных процессах на пространстве СНГ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461081
Теги:
выборы, Казахстан, курултай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  