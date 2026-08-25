Узбекистан и Азербайджан создадут общий флот на Каспии

Узбекистан и Азербайджан намерены активизировать усилия по формированию общего флота в акватории Каспийского моря. Об этом сообщил официальный представитель президента Узбекистана Шерзод Асадов по итогам переговоров лидеров двух стран.

"Будем вместе развивать потенциал Транскаспийского коридора, повышать эффективность логистической инфраструктуры, активизируем работу по созданию совместного флота на Каспийском море", - говорится в сообщении Асадова.

Развитие совместного флота рассматривается в контексте расширения транспортных связей между Центральной Азией и Южным Кавказом. Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор, позволяет перевозить грузы из стран Центральной Азии через Каспийское море в Азербайджан и далее в направлении Турции и Европы.

Для Узбекистана, который не имеет выхода к мировому океану, развитие таких маршрутов имеет особое значение. Страна получает возможность расширять альтернативные транспортные направления для внешней торговли.

Азербайджан, в свою очередь, стремится укреплять роль своей транспортной инфраструктуры и портов на Каспии как связующего звена между Центральной Азией, Кавказом и европейскими рынками.

Накануне лидеры двух стран подписали договор о вечной дружбе, а также пакет примерно из десяти двусторонних соглашений.

Договоренности направлены на дальнейшее развитие политических, экономических и транспортных связей между двумя государствами.

Создание совместного флота может стать еще одним элементом формирующейся транспортной системы, которая постепенно связывает страны Центральной Азии с международными рынками через Каспийское море.