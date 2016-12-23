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Кыргызстан в мировых рейтингах в 2016 году: зато счастливый

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Айдана Абдуваитова

Кыргызстан представлен во многих международных рейтингах и исследованиях различных организаций, и в этом году страна опустилась на несколько строчек практически по всем параметрам.

В рейтинге инновационных стран от Корнелльского университета, университета экономики INSEAD и Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН республика заняла 103 место, соседствуя между Сальвадором и Ганой. И это наилучший результат, потому как в рейтинге 2015 года Кыргызстан и вовсе занимал 109-е место.

В глобальном рейтинге конкурентоспособности от Всемирного экономического форума республика также ухудшила свои позиции. Среди 138 стран Кыргызстан оказался на самой низкой за последние два года позиции - 111-е место, тогда как в 2015 году располагался на 102 месте.

Один из немногих параметров, по которым республика занимает лидирующие позиции, - человеческая щедрость и готовность помочь ближнему. Уровень развития благотворительности и волонтерства изучает Фонд поддержки и развития филантропии (CAF). Но и здесь страна ослабила свои позиции и в рейтинге этого года опустилась с 18-го на 34-е место.

В рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2017 Всемирного банка республика также опустилась на несколько позиций. Если в 2015 году Кыргызстан занимал 67-е место из 189 стран, то в этом опустился до 75-го.

Проблемными для бизнеса моментами являются регистрация предприятия и собственности, получение разрешения на строительство, подключение к электроснабжению, получение кредитов, защита инвесторов и налогообложение.

Согласно исследованиям Всемирного экономического форума, гендерная политика в Кыргызстане также несколько ухудшилась за последний год. В этом рейтинге страна расположилась на 81-й строчке между Перу и Сенегалом. В прошлом году республика занимала 76-е место.

В индексе слабости государств Кыргызстан оказался на 64 месте из 178 стран мира.

Этот рейтинг отражает способность (или неспособность) властей, армии, милиции, судебной системы и гражданских служб реагировать на угрозу безопасности в стране и защищать население.

В рейтинге благосостояния стран Legatum Prosperity Index 2016 Кыргызстан также ухудшил свои результаты. Если в 2015 году страна занимала 66-е место, то в этом опустилась на 77-е из 149 стран.

По уровню угрозы терроризма Кыргызстан занял 84-е место по версии Института экономики и мира. Республика вошла в группу государств с низким уровнем угрозы терроризма и расположилась между Гвинеей и Доминиканской Республикой. В общем рейтинге стран СНГ Кыргызстан оказался на третьем месте и на первом среди стран Центральной Азии.

Но все это не мешает кыргызстанцам быть счастливыми. В Международном индексе счастья (World Happiness Report) 2016 года республика заняла 85-е место. В опросе "ВБ" бишкекчане признавались, что для счастья им многого не нужно - самое главное, они живут в родной стране со своими близкими и родными, а все остальные трудности их жизни вполне преодолимы.

В ежегодном рейтинге мирной и спокойной жизни граждан Global Peace Index среди 162 стран Кыргызстан расположился на 124-й строчке с индексом 2,279 и попал в топ стран со средним уровнем безопасности, конфликтогенности и военной обстановки. При этом, по оценке Института экономики и мира, ущерб кыргызстанцев от насилия превышает $1 млн.

В рейтинге Good Country Index по сравнению с прошлым годом Кыргызстан значительно потерял позиции. Республика на 105 месте из 163 стран мира, хотя в 2015-м занимала 74-ю строчку. Сейчас Кыргызстан ненамного опередил такие страны, как Бруней и Уганда.

Все это очень сильно повлияло на привлекательность гражданства Кыргызстана. В общем рейтинге республика оказалась в группе стран средней привлекательности и разделила 119-ю позицию с островным государством Папуа-Новая Гвинея. При этом среди стран СНГ гражданство Кыргызстана оказалось самым непривлекательным.

Но несмотря на коррупцию и низкий темп экономического роста, кыргызстанцы остаются оптимистами. Согласно результатам опроса Международного республиканского института (IRI), 65% кыргызстанцев уверены в том, что выбранный республикой курс на развитие - правильный. 57% респондентов считают, что демократия в стране развивается, а 39% опрошенных верят, что экономика страны в ближайшие годы окрепнет.

То, что кыргызстанцы на самом деле миролюбивы, в очередной раз доказало исследование Института экономики и мира. В рейтинге мирных стран Кыргызстан располагается на 121-м месте.

Единственное, чем страна может похвастаться в мировых рейтингах, так это высоким уровнем свободы. Согласно исследованию Nations in Transit 2016 от Freedom House Кыргызстан оказался самой свободной страной в Центральной Азии.

По данным исследования, лучше всего в республике развиваются гражданское общество (4,75) и прозрачность выборов (5,25). Хуже всего обстоят дела с центральным управлением страной.

URL: http://www.vb.kg/352456
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