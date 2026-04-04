Узбекистан вошел в состав ЕАБР и планирует занять 10% в капитале банка

Узбекистан официально вошел в состав участников Евразийского банка развития (ЕАБР) и уже получил первую долю в его капитале. На текущем этапе она составляет 0,66%, что пока ниже показателей Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси. Однако, несмотря на скромный старт, появление нового акционера уже привело к изменению баланса сил внутри финансовой организации.

Вхождение Ташкента в состав акционеров вызвало автоматическое размытие долей всех действующих участников. Доля России сократилась с 44,79% до 44,49%, Казахстана - с 37,29% до 37,04%. Также незначительно снизились доли Беларуси (до 5,18%), Таджикистана (до 4,23%), Армении и Кыргызстана (до 4,20% у каждой страны).

На конец 2025 года Узбекистан внес в оплаченный капитал банка первые 10 миллионов долларов. При этом общий объем подписки страны на акции банка значительно выше и составляет 777,8 миллиона долларов. В эту сумму входят 609,4 миллиона долларов капитала, подлежащего оплате по требованию, и 158,4 миллиона долларов дополнительно оплачиваемой части.

Эксперты отмечают, что текущие показатели - это лишь начало масштабной перестановки сил в ЕАБР. После того как Узбекистан выполнит все финансовые обязательства по подписке, его доля в голосующих акциях достигнет 10%. Это позволит стране стать третьим по величине участником банка, опередив всех остальных партнеров и уступая по влиянию только России и Казахстану.