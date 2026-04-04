Погода
$ 87.37 - 87.66
€ 100.32 - 101.32

Узбекистан вошел в состав ЕАБР и планирует занять 10% в капитале банка

820  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Узбекистан официально вошел в состав участников Евразийского банка развития (ЕАБР) и уже получил первую долю в его капитале. На текущем этапе она составляет 0,66%, что пока ниже показателей Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси. Однако, несмотря на скромный старт, появление нового акционера уже привело к изменению баланса сил внутри финансовой организации.

Вхождение Ташкента в состав акционеров вызвало автоматическое размытие долей всех действующих участников. Доля России сократилась с 44,79% до 44,49%, Казахстана - с 37,29% до 37,04%. Также незначительно снизились доли Беларуси (до 5,18%), Таджикистана (до 4,23%), Армении и Кыргызстана (до 4,20% у каждой страны).

На конец 2025 года Узбекистан внес в оплаченный капитал банка первые 10 миллионов долларов. При этом общий объем подписки страны на акции банка значительно выше и составляет 777,8 миллиона долларов. В эту сумму входят 609,4 миллиона долларов капитала, подлежащего оплате по требованию, и 158,4 миллиона долларов дополнительно оплачиваемой части.

Эксперты отмечают, что текущие показатели - это лишь начало масштабной перестановки сил в ЕАБР. После того как Узбекистан выполнит все финансовые обязательства по подписке, его доля в голосующих акциях достигнет 10%. Это позволит стране стать третьим по величине участником банка, опередив всех остальных партнеров и уступая по влиянию только России и Казахстану.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457352
Теги:
ЕАБР, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  