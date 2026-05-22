Май собирает в столице Кыргызстана ведущих кардиохирургов многих стран мира

- Нина Ничипорова
В Бишкеке прошла IX международная научно-практическая конференция "Современная кардиохирургия - наследие академика И.К.Ахунбаева", посвященная памяти выдающегося хирурга Исы Коноевича Ахунбаева.

Такая встреча ученых, директоров центров кардиохирургии, ведущих кардиохирургов, кардиологов, сосудистых и эндоваскулярных хирургов, врачей разных специальностей из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Саудовской Аравии, России и других стран проводится по традиции в мае в Бишкеке. Именно 19 мая в 1959 году академик Иса Ахунбаев впервые в Центральной Азии провел операцию на сердце.

Эта операция, как отмечают ученики Исы Коноевича, стала прорывом в нашей хирургии, тогда о кардиохирургии еще и речи не шло. Конечно, к ней готовились. Вместе с Исой Коноевичем несколько врачей в течение пяти месяцев проходили стажировку в Московском институте грудной хирургии. То есть теоретически они знали, как проводить эту операцию.

А вскоре нашелся и первый пациент с больным сердцем - Шершебек Мырзабеков. У юноши был стеноз митрального клапана - приобретенный порок сердца. По сравнению с тем, что сейчас делают кардиохирурги, - это был, в общем–то, несложный порок. Но по тем временам он был неизлечим. Жизнь юноши могла оборваться в любой момент, и он это знал. Может быть, поэтому сразу согласился на операцию и был абсолютно спокоен, когда его везли в операционную. В отличие от хирургов, которые, конечно, волновались. Все–таки первая операция! Но сам Иса Коноевич, говорят, был во время операции уверенным, последовательным, поэтому страх у других тоже прошел.

Час и пятьдесят минут - столько времени длилась эта историческая операция - пролетели так быстро, но запомнились на всю жизнь. Кстати, сердце Шершебека Мырзабекова работало до самой его старости и остановилось из- за другой болезни.

"Я как раз в этот год, когда сделали операцию, проходил практику на кафедре общей хирургии в нынешней теперь клинике Ахунбаева. И был настолько поражен тем, что человек, которому прооперировали сердце, жив, он ходит, что даже трогал его руки. Не сон ли это? - с прежним восторгом поделился с vb.kg своими воспоминаниями выдающийся кардиохирург с мировым именем, академик Сейтхан Джошибаев. - Для меня, студента, Ахунбаев был Богом. А если честно, то и остался им до сих пор. Благодаря этому величайшему хирургу я и стал кардиохирургом".

"Я ведь тоже была первой женщиной в Кыргызстане, которая оперировала на сердце. Сначала была вторым ассистентом, потом первым, потом дали первую самостоятельную операцию - так называемый Баталов проток. Для начинающих кардиохирургов - это одна из первых операций, которую они делают. А потом проводила уже большие вмешательства по поводу врожденных, приобретенных пороков, - сказала в одном из интервью VB.KG дочь Исы Коноевича Нелли Ахунбаева. - Наверное, кто хоть один раз "побывал в сердце", подержал его в своих руках, тот испытал ощущения совершенно непередаваемые и незабываемые. И каждый раз, сколько бы ни оперировала, эти ощущения возвращались, когда брала в руки этот удивительный вечный двигатель. У меня до сих пор осталось это ощущение. Не скрою, хотела быть кардиохирургом. Однако не получилось. Но моя мечта исполнилась: я состоялась как хирург".

Хотя, по словам Нелли Исаевны, отец ее отговаривал, но потом признал, что "руки у меня работают хорошо, что из меня получился настоящий профессионал".

"Он еще говорил, что надо иметь цель в жизни, не бояться растрачивать себя на любимую работу и всегда при любых провоцирующих обстоятельствах быть порядочным, честным и принципиальным, за что иногда и горел, - рассказала vb.kg Нелли Исаевна. - А как он относился к больным! Когда заходил в палату, у пациентов лица светлели. Он не пробегал мимо кроватей, напротив, останавливался, мягко что–то говорил каждому.

Помню, когда он приезжал в Москву, то он звал не только меня, но и многих аспирантов в ресторан пообедать, помогал им и деньгами. Говорил: "Учитесь, нам кадры нужны". Мама была завкафедрой и тоже вечно приводила домой студентов, кормила их. Мы все видели, впитывали, и это оказало большое влияние на формирование характера, нашего отношения к людям, к профессии. И не только нашего, но и всего окружения папы".

И теперь его ученики воспитывают своих молодых коллег, вселяя в них "ахунбаевский дух". Нет ни одной страны в мире без пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Во многих, в том числе в Кыргызстане, они продолжают занимать лидирующее место в структуре заболеваемости и смертности населения. Поэтому так важно взаимодействие врачей в этой области. Так приобретается бесценный опыт, повышается профессионализм, совершенствуются новые методы обследований и операций, которые помогают сердцам миллионов людей биться без сбоев. Специалисты из России показали, как развивается помощь при ССЗ у них, какие операции сегодня доступны россиянам, куда смотрит кардиохирургия страны.

Было много докладов и из Казахстана, который действительно далеко шагнул и идет впереди многих стран. Сегодня многие его центры практически готовы к любой операции на сердце, включая трансплантацию.

- К сожалению, в Кыргызстане нет законов о донорстве органов и о констатации биологической смерти, как в других мусульманских странах, это сдерживает развитие трансплантации только родственными пересадками почек и печени. Принятие законодательной базы, как, например, сделала Саудовская Аравия, позволит реально решить подходы к трансплантации, и обеспечить мусульманскую страну помощью, в которой она реально нуждается.

Казахстан же за 20 последних лет совершил кардиохирургическую революцию, и сегодня головной центр кардиохирургии в Астане с поддержкой "Назарбаев Университет" (теперь это корпоративный фонд University Medical Center) помогает развитию центров по всему Казахстану. Так уже в Шымкенте создан мощный центр, совершающий операции по имплантации искусственного левого желудочка сердца при терминальной сердечной недостаточности. Эти операции называют мостиком к трансплантации сердца, пациент может жить и дожидаться своего донора с таким устройством несколько лет (средний срок эксплуатации и продления жизни на устройстве в Казахстане составляет 4-5 лет). Также казахские коллеги показали развитие программ по дислипидемии в стране, программ по ведению пациентов с сердечной недостаточностью, таких больных активно выявляют теперь, им оказывают полноценную медикаментозную и оперативную помощь. Нам есть чему учиться у наших ближайших соседей, - сказал vb.kg профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсом лучевой диагностики и онкологии НОПК ЖАГУ, заместитель директора по научной работе Южного регионального научного центра сердечно-сосудистой хирургии Игорь Першуков.

Конференция проходила в деловой и дружеской обстановке. На ней выступали не только мэтры кардиохирургии, но и молодые ученые многих стран получили возможность выйти на трибуну и представить свои первые научные работы. Это важный этап в развитии научного потенциала в медицине. О чем так заботился великий Ахунбаев.


операция, порок сердца, хирургия, Центральная Азия, Бишкек, медицина, врачи
