Состав сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе на чемпионате Азии

Определен состав сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе на домашний чемпионат Азии по борьбе, который пройдет с 6 по 12 апреля в Бишкеке. Турнир состоится в спортивном комплексе "Бишкек Арена" (ранее - Городской каток) и включит три дисциплины: греко-римскую, вольную и женскую борьбу.
В состав команды вошли:
до 55 кг - Улан Муратбек уулу
до 60 кг - Жоламан Шаршенбеков (или Курманбек Жапаров, если это актуальный состав на текущий момент)
до 63 кг - Автандил Таалайбек уулу
до 67 кг - Раззак Бейшекеев
до 72 кг - Амантур Исмаилов
до 77 кг - Акжол Махмудов
до 82 кг - Бекзат Орункул уулу (или Ырыскелди Максатбек уулу)
до 87 кг - Асан Жанышов
до 97 кг - Узур Джузупбеков (или Мелис Айтбеков)
до 130 кг - Роман Ким (в греко-римской борьбе весовая категория - до 130 кг, а не 113)
Подготовкой команды руководит главный тренер Улукбек Карачолоков, старший тренер - Арсен Эралиев.
Ожидается участие около 350 спортсменов из разных стран, которые разыграют 30 комплектов медалей.