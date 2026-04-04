Состав сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе на чемпионате Азии

Определен состав сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе на домашний чемпионат Азии по борьбе, который пройдет с 6 по 12 апреля в Бишкеке. Турнир состоится в спортивном комплексе "Бишкек Арена" (ранее - Городской каток) и включит три дисциплины: греко-римскую, вольную и женскую борьбу.

В состав команды вошли:

до 55 кг - Улан Муратбек уулу

до 60 кг - Жоламан Шаршенбеков (или Курманбек Жапаров, если это актуальный состав на текущий момент)

до 63 кг - Автандил Таалайбек уулу

до 67 кг - Раззак Бейшекеев

до 72 кг - Амантур Исмаилов

до 77 кг - Акжол Махмудов

до 82 кг - Бекзат Орункул уулу (или Ырыскелди Максатбек уулу)

до 87 кг - Асан Жанышов

до 97 кг - Узур Джузупбеков (или Мелис Айтбеков)

до 130 кг - Роман Ким (в греко-римской борьбе весовая категория - до 130 кг, а не 113)

Подготовкой команды руководит главный тренер Улукбек Карачолоков, старший тренер - Арсен Эралиев.

Ожидается участие около 350 спортсменов из разных стран, которые разыграют 30 комплектов медалей.