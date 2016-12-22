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Кыргызстанцы завоевали семь медалей на чемпионате Азии по тогуз коргоолу

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Гулиза Авазова

Определены победители и призеры чемпионата Азии открытого чемпионата Азии по тогуз коргоолу в Бишкеке.

Как сообщили в Дирекции по национальным видам спорта, в чемпионате приняли участие 40 игроков из Азербайджана, США, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Южной Кореи и Кыргызстана.

Отметим, в рамках чемпионата медали разыгрывались среди женщин и мужчин в трех дисциплинах: стандарт, блиц и рапид. Участники играли по швейцарской системе по семь туров.

По итогам чемпионата кыргызстанцы завоевали семь медалей - одно золото, одно серебро и пять бронзовых медалей. Чемпионом Азии среди кыргызстанцев стал Нурбек Сазаев, который завоевал золото в рапиде. Все золотые медали в остальных дисциплинах завоевали казахстанцы.

Результаты чемпионата Азии:

стандарт (женщины):

  1. 1 место – Асель Далиева (Казахстан)
  2. 2 место – Диана Кенина (Казахстан)
  3. 3 место – Лязат Раимбекова (Кыргызстан)

мужчины

  1. 1 место – Серик Актаев (Казахстан)
  2. 2 место – Нурбек Кабиев (Казахстан)
  3. 3 место – Кубан Сазаев (Кыргызстан)

блиц (женщины)

  1. 1 место – Диана Кенина (Казахстан)
  2. 2 место – Асель Далиева (Казахстан)
  3. 3 место – Чолпон Кендирбаева (Кыргызстан)

мужчины

  1. 1 место - Жанат Каймудин (Казахстан)
  2. 2 место – Муратали Исмаилов (Кыргызстан)
  3. 3 место – Шамдаулет Эрдамулан (Монголия)

рапид (женщины)

  1. 1 место – Асель Далиева (Казахстан)
  2. 2 место – Диана Кенина (Казахстан)
  3. 3 место – Аида Керимбекова (Кыргызстан)

мужчины

  1. 1 место – Нурбек Сазаев (Кыргызстан)
  2. 2 место - Серик Актаев (Казахстан)
  3. 3 место – Анарбек Жамакеев (Кыргызстан).

URL: http://www.vb.kg/352577
Теги:
тогуз коргоол, чемпионат
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Комментарии
QAZAQ
22.12.2016, 14:34

Не тогуз коргоол а тоғыз құмалақ это шахматы по казахский да и победители в принцепе одни казахи даже представитель монголии тоже казах и представительница кыргызстана по-моему тоже казашка ляззат раимбекова это чисто казахское имя

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