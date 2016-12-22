Кыргызстанцы завоевали семь медалей на чемпионате Азии по тогуз коргоолу

Не тогуз коргоол а тоғыз құмалақ это шахматы по казахский да и победители в принцепе одни казахи даже представитель монголии тоже казах и представительница кыргызстана по-моему тоже казашка ляззат раимбекова это чисто казахское имя
Определены победители и призеры чемпионата Азии открытого чемпионата Азии по тогуз коргоолу в Бишкеке.
Как сообщили в Дирекции по национальным видам спорта, в чемпионате приняли участие 40 игроков из Азербайджана, США, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Южной Кореи и Кыргызстана.
Отметим, в рамках чемпионата медали разыгрывались среди женщин и мужчин в трех дисциплинах: стандарт, блиц и рапид. Участники играли по швейцарской системе по семь туров.
По итогам чемпионата кыргызстанцы завоевали семь медалей - одно золото, одно серебро и пять бронзовых медалей. Чемпионом Азии среди кыргызстанцев стал Нурбек Сазаев, который завоевал золото в рапиде. Все золотые медали в остальных дисциплинах завоевали казахстанцы.
Результаты чемпионата Азии:
стандарт (женщины):
мужчины
блиц (женщины)
мужчины
рапид (женщины)
мужчины