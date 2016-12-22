Кыргызстанцы завоевали семь медалей на чемпионате Азии по тогуз коргоолу

Определены победители и призеры чемпионата Азии открытого чемпионата Азии по тогуз коргоолу в Бишкеке.

Как сообщили в Дирекции по национальным видам спорта, в чемпионате приняли участие 40 игроков из Азербайджана, США, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Южной Кореи и Кыргызстана.

Отметим, в рамках чемпионата медали разыгрывались среди женщин и мужчин в трех дисциплинах: стандарт, блиц и рапид. Участники играли по швейцарской системе по семь туров.

По итогам чемпионата кыргызстанцы завоевали семь медалей - одно золото, одно серебро и пять бронзовых медалей. Чемпионом Азии среди кыргызстанцев стал Нурбек Сазаев, который завоевал золото в рапиде. Все золотые медали в остальных дисциплинах завоевали казахстанцы.

Результаты чемпионата Азии:

стандарт (женщины):

1 место – Асель Далиева (Казахстан) 2 место – Диана Кенина (Казахстан) 3 место – Лязат Раимбекова (Кыргызстан)

мужчины

1 место – Серик Актаев (Казахстан) 2 место – Нурбек Кабиев (Казахстан) 3 место – Кубан Сазаев (Кыргызстан)

блиц (женщины)

1 место – Диана Кенина (Казахстан) 2 место – Асель Далиева (Казахстан) 3 место – Чолпон Кендирбаева (Кыргызстан)

мужчины

1 место - Жанат Каймудин (Казахстан) 2 место – Муратали Исмаилов (Кыргызстан) 3 место – Шамдаулет Эрдамулан (Монголия)

рапид (женщины)

1 место – Асель Далиева (Казахстан) 2 место – Диана Кенина (Казахстан) 3 место – Аида Керимбекова (Кыргызстан)

мужчины