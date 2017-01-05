Пограничники задержали нарушителя государственного рубежа

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ВБ

4 января 2017 г. пограничники контрольно-пропускного пункта "Ош-аэропорт" за попытку нарушения государственной границы задержали гражданина Кыргызстана с поддельным документом, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

При оформлении рейса № 869 по маршруту Ош – Сургут в ходе паспортного контроля один из граждан предъявил паспорт гражданина КР образца 1994 года. В ходе тщательного осмотра документа были выявлены признаки некачественной проработки изображения элементов, частичное отсутствие химической защиты, отсутствие микрочипа с многократным написанием названия государства и другое.

Со слов задержанного, ранее он был депортирован из Российской Федерации, вследствие чего он решил въехать на территорию России по поддельному паспорту.

После оформления соответствующих документов нарушитель госграницы был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

URL: http://www.vb.kg/353076
Теги:
аэропорт, граница, нарушения
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